أميرة عزام

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يعيش الفنان السعودي عايض هذه الأيام فرحة كبيرة بعد ان ارتفعت مشاهدات أغنيته «ساقي العطش» التي احبها الجمهور إلى قرابة 20 مليون مشاهدة بينما وصلت مشاهدات ألبومه الأخير «تلخبط» إلى اكثر من هذا الرقم. «الأنباء» التقت الفنان عايض خلال زيارته إلى الكويت لتنفيذ عمل جديد كويتي سعودي، لنتعرف على آخر أخباره:

عرفنا على جديدك؟

٭ جديدي ألبوم يحمل 12 أغنية خليجية تتنوع بين النقازي وغيرها من الألحان، وسيحمل اسم «ثمان آلام».

ما الأغنية الأقرب إلى قلبك؟

٭ كل الألبوم تعبت كثيرا حتى أصل إلى الخلطة التي تناسب كل الأذواق، لكن أغنية «ثمان آلام» لها مكانة كبيرة في قلبي، فالجهد الذي بذل فيها كبير وهي بالفعل قريبة في كلماتها وألحانها من أي شخص يسمعها، وهناك مفاجآت كثيرة في الأسماء التي تعاونت معها في الألبوم الذي من المتوقع طرحه خلال عيد الأضحى.

ما الإيقاع الذي تفضل العمل به؟

٭ كل أغنية لها احتياجاتها الخاصة، والتنوع مهم ومطلوب في أي ألبوم أقدمه للجمهور، وهذا ما جعلني أتعامل مع الكثيرين في مصر والكويت وقطر.

أين أنت من الأعمال والأغاني الوطنية؟

٭ قدمت أوبريت مسبقا بعنوان «حنا معك» مع الفنان عبدالعزيز المعنى وقدمناه في الرياض ومن بعدها أبها، لكن هذه الأغنيات العمل فيها له متعة خاصة فنحن نتغزل فيها بأوطاننا التي تستحق أن نبذل من خلالها الكثير، وهناك مشروع يتم العمل عليه والتحضير له في الفترة الحالية ولكن لم يتم تحديد موعد طرحه.

سبق أن قدمت دويتو مع جاسم محمد، فهل تفكر بتكرارها؟

٭ بالفعل قمت بالغناء مع الفنان الكويتي جاسم محمد وكانت تجربة ناجحة أعجب بها الجمهور كثيرا، لكن في الفترة الحالية لا أفكر في تكرار هذه التجربة، إلا أن ذلك قد يتغير بحسب ما يتم عرضه علي من أغنيات.