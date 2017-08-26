دمشق - هدى العبود

انتهت الفنانة السورية تولاي هارون من تصوير مسلسل «أحلام شفيق وخليل» الذي تجسد فيه دور البطولة المطلقة، والتقتها «الأنباء» في فندق أمية الشهير وسط العاصمة السورية دمشق، حيث مكان التصوير الذي أكدت خلال لقائنا معها انه أضناها لدرجة عرضتها للإصابة بانخفاض في ضغط الدم نظرا للإرهاق الشديد، حيث كانت البداية بتأكيدها أنها سعيدة بدورها في المسلسل قائلة: أشعر بالغبطة لأن الدراما السورية تتعافى، وبدأنا بالموسم الفني لعام 2018 مبكرا، فانتهيت من تصوير دوري بمسلسل «أحلام شفيق وخليل» الذي أجسد فيه شخصية سيدة تدير فندقا سياحيا تمتلكه، ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، فهي تمتلك من طابع الحزم والقوة والشدة في التعامل مع الموظفين الشيء الكثير، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الكوميديا مع المقيمين في الفندق.



ويشارك في البطولة برفقة تولاي مجموعة من الفنانين السوريين، أبرزهم: رضوان قنطار، وطليع جمول، وعهد ديب، ونور الوزير، وداود الشامي وآخرون، وهو من إنتاج شركة يعرب للإنتاج والتوزيع الفني، وتأليف رضوان قنطار وأنور النصار، وإخراج علاء الدين الشعار.

ومن جانب آخر، تشارك الفنانة تولاي هارون في بطولة مسلسل «غضبان» الذي قالت عنه: ألعب دور أم تعاني مع أسرتها من الفقر المدقع، ويعتبر الدور الوحيد في العمل الذي يأخذ خطا دراميا.

وأضافت: «صورنا غضبان بإحدى قرى مدينة طرطوس السياحية ودمشق، حيث تدور أحداثه حول تهريب الآثار، حيث يجسد الفنان فهد النجار دورا مميزا بالعمل وغير مألوف، نظرا لأنه يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء، ناهيك عن نهاية العمل التي تحدث في البحر، حيث يعيش الفنان صفوح مياس رجل الشر في العمل، ومعه تمثال أثري من ذهب.



ويذكر ان تولاي هارون تستعد للسفر إلى الأردن من أجل تصوير مسلسل «رمل الذاكرة» حيث أكدت قائلة: أغادر دمشق إلى الأردن بعد عيد الأضحى مباشرة، لبدء تصوير المسلسل الذي يحمل سمة الإنتاج العربي المشترك، ويجسد ما جرى خلال الحرب التي شنت على الأراضي الفلسطينية عام 1948، وتعرض فلسطين للإبادة من خلال المجازر، وكيف تم تسليم فلسطين للصهاينة من قبل بريطانيا، وتعتبر مرحلة مهمة من التاريخ العربي المعاصر، كما تمتد الأحداث إلى المرحلة الثانية، وما جرى حتى مرحلة عام 2017.

يذكر ان هارون شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في مسلسل «سنة أولى زواج» ومسلسل «جنان نسوان» وحلت ضيفة شرف في مسلسل «أزمة عائلية» وفي مجموعة من لوحات مسلسل «بقعة ضوء».