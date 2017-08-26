مفرح الشمري



نشرت على حساب الإعلامية حليمة بولند صور لها وهي في المستشفى، بعد أن فقدت وعيها بصورة مفاجئة نقلت على اثرها إلى أحد المستشفيات.



وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي نائمة وكتب على صورتها تعليقا لمتابعيها جاء فيه: «اسم الله عليها ادعو لها تعبت بنص جلسة الفوتوسيشن»، كما نشر ڤيديو لها وهي ممددة على سرير المستشفى المتنقل ومكتوب على الڤيديو «اذكروا الله».



أما المفاجأة التي كشفتها شمس العراقية صديقة حليمة بولند عن حالة فقدانها للوعي، هي أن ما حدث لها كان بسبب الحسد، طالبة من الجمهور أن يذكروا الله وأن يتوقفوا عن رصدها وكتابة تعليقات لا داعي لها.



وقالت صديقة حليمة بولند التي عرفت عن نفسها بأنها شبيهتها عن حالة الإعياء التي تعرضت لها: «حسدتوها من كثر ما شفتوها حلوة.. قولوا مشالله قولوا شي.. اذكروا الله بس تشوفوا شي حلو».



وأضافت أن سبب شعورها بأن الأخيرة تعرضت للحسد، هو أنها كانت تخضع لجلسة تصوير بشكل عادي، ثم شعرت فجأة بإعياء وعند حضور الطبيب لم يعرف ماذا حل بها، لهذا تم نقلها إلى المستشفى في الحال وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.