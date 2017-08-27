خلود ابو المجد

بعـد عودتهــــا مـــن جورجيا، تستعد المطربة بسمة الكويتية لطرح أغنية «سنغل» لجمهورها مطلع عيد الاضحى، متمنية ان تنال إعجابهم ورافضة عن تفاصيل هذه الاغنية حتى ترى النور حسب قولها.

وكشفت بسمة لـ «الأنباء» انها قامت بافتتاح شركة خاصة بالافراح وأعياد الميلاد تحمل اسمها بعد ان تعاونت مع العديد من شركات الافراح من خلال حفلات الزواج التي تحييها في الكويت والخارج، خصوصا أنها تمتلك فرقة موسيقية تقوم بتلبية جميع الحجوزات دون تأخير حسب قولها.

وأكدت لـ «الأنباء» انها تجهز لجلسة شعبية طربية لكبار المطربين في الكويت لأنها من عشاق اللون الشعبي الذي تحفظ العديد من أغانيه الجميلة التي لا تزال راسخة في اذهان محبي أغاني الزمن الجميل، مؤكدة ان هذه الجلسة سترى النور قريبا وهي بمنزلة اهداء منها الى جمهورها في الكويت والخليج الذي تقدره وتحترمه لأنه جمهور ذواق و«سميع»، متمنية ان تنال اختياراتها في هذه الجلسة رضا الجميع.

وتمنت المطربة بسمة ان تحيي حفلات رسمية في الديرة خلال الفترة المقبلة كمشاركاتها السابقة في مهرجانات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي غنت فيها عددا من الاغاني الطربية لكبار المطربين مثل الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر والراحل الكبير عوض دوخي.

ورفضت المطربة بسمة دعوات بعض المنتجين للمشاركة في أعمالهم الدرامية التلفزيونية وذلك لكونها غير مقتنعة بالتمثيل وتفضل ان تكون مطربة فقط، خصوصا أن الجمهور عرفها من خلال الأغاني التي قدمتها للساحة الغنائية الكويتية.