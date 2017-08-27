أحمد الفضلي

يستعد الفنان احمد الفرج للمشاركة في عمل مسرحي خليجي يحمل عنوان «ولكم شرم الشيخ» والذي من المنتظر ان يعرض على خشبة مسرح «برستيج» بالنادي الاهلي البحريني في منطقة المنامة بمملكة البحرين بدءا من اول ايام عيد الاضحى المقبل وبمشاركة كم كبير من نجوم الكوميدية البحرينية والخليجية.



ومن المنتظر ان يلعب الفرج احد ادوار البطولة في العمل الذي كتب نصه الكاتب عادل عبدالعزيز ويخرجه الفنان المصري علاء مرسي وتتمحور احداثه حول ما يتعرض له السائح الخليجي عند سفره الى مدينة شرم الشيخ احدى اشهر المدن السياحية في مصر، حيث يتعرض السياح ابطال المسرحية لسلسلة من المواقف الكوميدية من سرقات ومحاولات للنصب والاحتيال وكذلك مواقف بطولية من سكان المدينة تنتهي بإنصافهم قبل سفرهم لبلدانهم.

ويشكل العمل تجربة كوميدية جديدة للنجم احمد الفرج على مستوى المشاركة في الاعمال الخليجية بعد تقديمه لعدة ادوار مختلفة وناجحة مع الفنان القدير طارق العلي في مختلف الاعمال التي قدمها الاخير في السنوات الخمس الماضية ويشاركه في بطولة العمل من الكويت الفنان سلطان الفرج الذي سبق ان شاركه في عدة مسرحيات مع مجموعة الفنان طارق العلي.



ومن المقرر ان يغادر الفرج في الايام القادمة البلاد قاصدا العاصمة البحرينية وذلك للمشاركة في البروفات النهائية للمسرحية قبل تقديمها للجمهور البحريني، ومن انتاج شركة الكروان للانتاج الفني بالمشاركة مع شركة 4 سبت ويشارك في بطولتها الى جانب احمد وسلطان الفرج كل من النجمة البحرينية شيماء سبت وفاطمة عبدالرحيم والفنان المصري علاء مرسي الذي يشارك ايضا كمخرج للعمل والفنانة المصرية ايمان السيد وغيرهم من الفنانين الشباب.