طلب المطرب عمرو دياب في الحفل الذي أقيم الجمعة الماضية، من أصغر معجبيه في الحفل للصعود من أجل الغناء معه، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تكرر ذلك الأمر في حفل العام الماضي، ويدعى الطفل «محمد عمرو» يبلغ من العمر 7 سنوات وقدم معه أغنية «برج الحوت».

وقام الهضبة بعمل اختبار له وعلى أغنيات ألبومه الجديد وبالفعل قدم الطفل أكثر من أغنية مثل «نغمة الحرمان»، و«أول كل حاجة»، لذلك صمم الهضبة على أن يظل الطفل بجواره على المسرح، وقدم أسطورة الغناء العربي عمرو دياب أغنية «أول كل حاجة»، مع عازف الكولة الشهير عبدالله حلمي، والذي يظهر مع الفرقة الموسيقية للهضبة.

وبدأ النجم عمرو دياب حفله الغنائي في الساحل الشمالي، بأغنية «معدي الناس»، وسط تفاعل جماهيري كبير، ثم تابع بعد ذلك بأغنية «قمرين» و«لو عشقاني»، و«نور العين»، ويشهد مكان حفل الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي، توافدا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت تذاكر الحفل منذ أسبوع تقريبا.



وكان الهضبة قد أحيا حفلا غنائيا الأسبوع الماضي، وتم بيع أكثر من 30 ألف تذكرة، وهو رقم غير مسبوق ولم يحققه أي مطرب في تاريخ مصر حتى الآن، فضلا عن زحف محبي الهضبة لمكان الحفل لرؤيته والاستمتاع بصوته، ليصل إجمالي الحضور لما يقارب 70 ألف شخص تقريبا، وهو رقم لم يتحقق من قبل، سوى في مباريات كرة القدم بين الأهلي والزمالك فقط.