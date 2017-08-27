يجهز حاليا المخرج خالد يوسف لمشروعه السينمائي الجديد، والذي تغير اسمه من «ولا في الأحلام» إلى «كارما» بطولة النجم عمرو سعد، حيث بدأ المخرج في ترشيح الأبطال المشاركين في العمل، استعدادا لبدء تصويره عقب إجازة عيد الأضحى المقبل، والذي يعود به للإخراج بعد غياب أكثر من 6 سنوات، ويتناول اللحظة الآنية الواقعية التي يعيشها المجتمع المصري.

ويمثل فيلم «كارما» التعاون السينمائي الثالث بين المخرج خالد يوسف، والنجم عمرو سعد، بعد نجاح شريطهما السينمائي الأخير «دكان شحاتة» إنتاج عام 2009، وقبله «حين ميسرة» عام 2007، وحقق العملان نجاحا ساحقا على المستويين النقدي والجماهيري، وقبلهما قدما معا فيلم «خيانة مشروعة».



يذكر ان خالد يوسف يستعد لفيلم آخر هو «سقوط الأندلس» وسيقدمه العام المقبل لأنه فيلم يحتاج لتحضيرات كبيرة، حيث يناقش ما يحدث الآن في العالم، ويقدم رسالة واضحة من المتوقع أن تحدث جدلا بالتأثر والتأثير بطرح أسئلة كاشفة تساهم في فهم الواقع وتساهم في صنع المستقبل.