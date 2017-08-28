كونت سنوات عملنا معا في مراقبة التمثيليات بتلفزيون الكويت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي علاقة ثقافية وفنية ومودة، فقد كنت في لجنة قراءة النصوص المحلية، والكاتب الزميل محفوظ عبدالرحمن في لجنة قراءة النصوص العربية في مراقبة التمثيليات في التلفزيون.

أحد الايام عرض علي فكرة فرقة مسرحية خاصة بمسرحيات الاطفال، وان لديه نصا جاهزا يمكن تنفيذه وتقديمه على المسرح، وبعد مناقشات بيننا حول الفكرة وأهدافها، وماذا ستقدم مستقبلا من مسرحيات للاطفال، وكنت وقتها أمتلك شركة للانتاج الفني للاذاعة والتلفزيون، واقتنعت بالفكرة وكونت فرقة مسرح البدر للأطفال.

وكانت البداية في عام 1978 بمسرحية «السندباد البحري» من تأليف محفوظ عبدالرحمن واخراج منصور المنصور، وكانت جديده بالنسبة لجمهور المسرح وخاصة الاطفال، لأن هذا النوع من المسرح تربوي

واجتماعي وهو جديد بالنسبة لجمهور المسرح.

و حققت المسرحية نجاحا جماهيريا وفنيا فاق كل التوقعات وعرضت لمدة شهر في الكويت بمدى عرضين كل يوم، كما عرضت في بعض دول الخليج العربية وحققت نجاحا كبيرا.

وهذا ما جعلني أستمر في تقديم عدة مسرحيات اخرى للاطفال على مدى عشر سنوات وهي التي فتحت الباب من بعد أمام وجود مسرح للطفل في الكويت وبقية دول الخليج العربي بعد ذلك.

وقد أثرى الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن خلال فترة وجوده في الكويت مسيرة المسرح بعدد من المسرحيات للكبار ذات المضامين الفكرية والسياسية والاجتماعية.

حيث قدمت له فرقة مسرح الخليج العربي مسرحيتين هما:

«حفلة على الخازوق» عام 1975، و«عريس لبنت السلطان» عام 1978 من اخراج صقر الرشود.

وفي العام 1988 قدمت له فرقة المسرح العربي مسرحية «احذروا» وشاركت بها في الدورة الاولى للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي في القاهرة من اخراج فؤاد الشطي.

وحتى بعد عودته الى القاهرة لم ينقطع محفوظ عبدالرحمن عن اصدقائه في الكويت ويزورها ملبيا الدعوات، فقد شارك في الدورة الأولى للمهرجان العربي لمسرح الطفل عام 2013 بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وشارك اخر مرة في الملتقى المسرحي الاول للفنان فؤاد الشطي في شهر ابريل الماضي بدعوة من فرقة المسرح العربي.

وسيبقى المبدع الراحل محفوظ عبدالرحمن كما عرفته وعرفه الاخرون واحبوه، إنسانا وكاتبا مبدعا وفنانا.