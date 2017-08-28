بعد إنتاجها لعدة أعمال وطنية خليجية وعربية، صرحت الزميلة أميرة عزام بإطلاقها لأغنية «فوت على قلبي» باللون اللبناني وذلك في عيد الأضحى وهي من كلماتها وألحانها وتغنيها بمشاركة المطربة رهف جيتارا والمطرب اللبناني نقولا الأسطى، ويتكون فريقها الفني من الموزع عبدالله العماني، والجيتارات محمد الهولي ويوسف اسماعيل وتيكات عبدالواحد كاديروف ومحمود الزرقاوي في الكويت وجو بارودجيان في لبنان ومحب مفدي في مصر، مكس وماستر معتز ندا في مصر.

ولفتت عزام الى اطلاق هذه الأغنية بتقنية صور الجرافيكس من تصوير مهدي سلامة ومونتاج لقاء الشريف وإخراج ميما.

وبينت أميرة ان موضوع الاغنية جدير بالاهتمام وهو لقصة واقعية توضح فيها تفهم الأخ لأخته وتدارك المجتمع لهذه القضية التي تطرح غنائيا وفنيا للمرة الاولى.

وتمنت الزميلة أميرة عزام ان تنال هذه الاغنية الاجتماعية اعجاب الجميع خصوصا انها تسلط الضوء على موضوع جدير بالاهتمام بالساحة الفنية والغنائية لما يحمل بين طياته الكثير من المعاني الإنسانية، موجهة شكرها للمطربة رهف الكويتية والمطرب نقولا الأسطى على مشاركتهما الغناء معها.