خلود أبوالمجد

تعكف الفنانة هبة الدري هذه الأيام على قراءة عدد من النصوص المقدمة لها للبدء في عملية اختيار الأصلح لها، حيث أكدت في اتصال هاتفي مع «الأنباء» أنها ستعلن عقب عطلة العيد عن تفاصيل النص الذي ستختاره استعدادا للموسم الدرامي المقبل.

وأضافت أنها بالفعل كان من المفترض مشاركتها في أحد الأعمال التلفزيونية الموجهة للأطفال، لكنها اعتذرت عن النص في الأيام القليلة الماضية، حيث لم تجد نفسها في الدور المقدم لها، متمنية التوفيق لفريق العمل.

هذا، وكان من المفترض أن تطل هبة الدري على جمهورها في عيد الأضحى المبارك من خلال إعادة مسرحية «شوبيز» التي قدمتها برفقة الفنان بدر الشعيبي، إلا أن شركة «باك ستيج» للفنان عبد المحسن العمر أوقفت كل أعمالها المسرحية، وأبلغت كل الفنانين المشاركين فيها بحرية قبولهم لأي عروض مسرحية أخرى تقدم لهم خلال هذه الفترة.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها هبة الدري كان مشاركتها في مسلسل «إقبال يوم أقبلت» فجسدت شخصية «حصة» الابنة البكر لبطلة العمل «إقبال»، وكانت مكمن الشر والمحركة للأحداث، والمسلسل قام بإخراجه منير الزعبي، وتأليف وسيناريو وحوار حمد الشملان الرومي، وبطولة هدى حسين، وصلاح الملا ومنى شداد وانتصار الشراح وأوس الشطي وصمود وغرور وسالي القاضي وجواهر وعبدالعزيز المليفي.