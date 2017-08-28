مفرح الشمري

Mefrehs @

في اطار تطوير قناة كويت سبورت في تلفزيون الكويت في الموسم الرياضي المقبل سواء من الناحية التقنية والاستديوهات او الافكار لبرامج جديدة وذلك قبل انطلاق الموسم في السابع من الشهر المقبل بمباراة كأس السوبر، كان القائمون على القناة خلال الاشهر السابقة كخلية نحل يعملون ليلا ونهارا لتميز قناتهم في الموسم المقبل وكان بذرة شغلهم استحداث برنامج جديد بعنوان «انت المعلق»، حيث شارك فيه أكثر من شاب يرغبون في ان يصبحوا معلقين رياضيين في الفترة المقبلة بعد ان يتم تصفيتهم من قبل لجنة تحكيم البرنامج المكونة من المعلق الرياضي احمد الطيب بالاضافة الى المعلقين المحليين حمد بوحمد وحامد كميل.

وبهذا الصدد اكد مراقب التنسيق والمتابعة بالقناة المخرج محمد الطني لـ «الأنباء» ان القناة في الموسم المقبل ستكون غير، مشيرا الى ان برنامج «انت المعلق» سيبث على الشاشة مطلع اكتوبر ليتعرف المشاهدون على الاسماء الفائزة في برنامج «انت المعلق».

وأضاف الطني أن اهتمام وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم بتطوير برامج قناة كويت سبورت للموسم المقبل اعطى الجميع دفعة قوية للعمل لتكون القناة مميزة في عيون مشاهديها في الداخل والخارج.

وأشار مراقب التنسيق والمتابعة المخرج محمد الطني الى ان هناك افكارا جديدة وتقنيات على مستوى عال جدا لنقل المباريات واستديوهات تحليلاتها، مشيرا الى ان برنامج «الديوان» سيبث من استاد جابر الدولي اسبوعيا على الهواء مباشرة وهو من تقديم اللاعب عبدالله حسين وبمشاركة نخبة من النقاد واللاعبين منهم الزميل جاسم اشكناني والزميل مرزوق العجمي والزميل حمود الديحاني والزميل مبارك الوقيان واللاعب هيثم بارون وعلي مروي وسلطان العتيبي ويوسف البيدان ومحمد الصالح وآخرون.

يذكر ان برنامج «الديوان» سيقدم اولى حلقاته في السابع من الشهر المقبل مع مباراة كأس السوبر، وهو تحت اشراف واخراج محمد الطني.