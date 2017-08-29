أحمد الفضلي

أعلنت الفنانة الكويتية ملاك عن خبر عقد قرانها على احد الشخصيات البعيدة عن المجال الاعلامي شاب عراقي الجنسية، حيث قامت ملاك بنشر عقد القران عبر حسابها في موقع «الانستغرام» دون تدوين أي تفاصيل حول هذا الزواج.

من جانبها، ذكرت ملاك انها سعيده بالزواج وبالمباركة التي تلقتها من قبل أقاربها وزملائها بالوسط الفني، وكذلك عدد كبير من جمهورها داخل الكويت وخارجها خصوصا بعد نشرها للخبر وبث صورة العقد.

وفيما يتعلق بموعد حفل الزفاف افادت ملاك خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها وزوجها يستعدان لإقامة حفل زفاف في الكويت، وتم الاتفاق على إقامة الحفل خلال الشهر المقبل ولم يتحدد حتى هذه اللحظة حيث يجب الانتهاء من بعض الامور قبل تأكيد يوم الزفاف.

وعن تركها للكويت والسفر مع زوجها بعد اقامت حفل الزفاف ذكرت ان هذا الكلام غير صحيح فلم نتفق على ترك الكويت والاقامة بأي بلد آخر، موضحة انها ستقيم في الكويت مع زوجها في حال عدم حدوث امور اخرى قد تغير هذا التخطيط.

وأوضحت أسباب نشرها لعقد الزواج في مواقع التواصل وما إذا كان الامر رسالة موجهة لأشخاص معينين، أوضحت انها لم تقصد أي شيء من نشر عقد القران في مواقع التواصل سوى نشر خبر مفرح ليشاركها احبابها وزملاؤها وجمهورها فرحتها بهذا الزواج، موضحة انها تتمنى ان تسير الامور بالشكل الصحيح وتتم فرحتها بهذا الزواج.