خلود أبوالمجد

تستعد أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» لإطلاق جدارية فنية تحمل صورة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين وبإشراف رئيس قسم الفنون التشكيلية بـ «لابا» الفنانة التشكيلية أميرة بهبهاني.

وعبرت فارعة السقاف رئيس أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» عن حزنها العميق لوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا واصفة إياه بالراحل الحي بأعماله وإبداعاته التي جسدت الوحدة الوطنية وقيم المحبة والسلام والتعايش.

وأشارت إلى أن الجدارية هي لمسة وفاء وتقدير لما قدمه الفنان الكبير من فن أثر في وجدان وذاكرة الشعب الكويتي والخليجي والعربي.

وقالت السقاف إن الجدارية تجسد رحلة عطاء ومسيره فنية حافلة بالتميز والإبداع طيلة ما يزيد عن نصف قرن.



ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر أكتوبر المقبل.

ويعتبر عبدالحسين عبدالرضا من أبرز مؤسسي الحركة الفنية في الكويت والخليج مع رفاق دربه من الفنانين ومنهم خالد النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج وإبراهيم الصلال وغانم الصالح وحياة الفهد وسعاد عبدالله وعبدالعزيز النمش.

بدأ مشواره الفني عام 1961، من خلال مسرحية «صقر قريش» بالفصحى، حيث كان بديلا للممثل عدنان حسين، وأثبت نجاحه أمام أنظار الرائد المسرحي زكي طليمات، وتوالت بعدها الأعمال من مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية وبعض الأفلام.

ومن أشهر أعماله: مسلسل درب الزلق، والأقدار، ومسرحيات: باي باي لندن، بني صامت، عزوبي السالمية، وعلى هامان يا فرعون.

وعلى كل من يرغب من الفنانين التسجيل في رسم الجدارية عن طريق البريد الإلكتروني أو زيارة مقر لوياك في المدرسة القبلية.

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