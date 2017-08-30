خلود أبوالمجد

أكدت الفنانة إلهام الفضالة أنها تلقت عددا من النصوص الفنية التي تقوم في الفترة الحالية بقراءتها لتنتقي منها ما يناسبها لتقديمه في الفترة المقبلة، لكن حتى الآن لم تتوصل لأي اتفاق ولا توقيع أي عقود مع أي من شركات الإنتاج.

كما تستمر الفضالة في عرض مسرحيتها «كلمة السر شرارة» خلال أيام عيد الأضحى، حيث تقدم في المسرحية للمرة الأولى دور امرأة شريرة اسمها «شرارة» تحاول ان تحارب الخير، والعمل على ان يسود الشر والنفوذ والسلطة، حيث تلقي القبض على الفتاة الطيبة فرح الصراف بمساعدة حرسها الأشرار وصديقها يعقوب عبدالله، وتلقي بها في السجن لديها في المغارة، لكن هذه الفتاة تتخلص من هؤلاء الأشرار بعد كشفها كلمة السر وهي «سلام» والتي تحمل معاني سامية تدل على الخير والسلام والتعاون بين الناس.

العمل من تأليف عبدالأمير رجب وإخراج علي العلي، ويشارك فيه عدة ممثلين، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، فرح الصراف، سعود بوعبيد، شهد الكندري، شاهين، علي الموسوي، سينوغرافيا فهد المذن، كلمات الأغنيات محمد الشريدة، ألحان صهيب العوضي، الفرقة الاستعراضية بقيادة «جلكسي غروب»، من إنتاج شركة «المحار».