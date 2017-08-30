بشار جاسم

طرح الفنان المميز عبدالعزيز لويس اغنيتة الجديدة «منو أنت»؟ وهي من كلمات والحان وغناء لويس وتوزيع طلال العيدان ومكس ماستر طيف عادل وجيتار وبيز جيتار يوسف خسروه، والتي تم تسجيلها في ستديو نهمة للمهندس وليد سلطان، وحول هذه الاغنية أكد الفنان عبدالعزيز لويس للأنباء قائلا: «سعيد بردود الفعل للأغنية التي لمستها منذ طرح الاغنية، واستعد لطرح أغنيتين أخرتين في الشهور المقبلة، وهناك أيضا عدد من التعاونات الفنية في الألحان مع أسماء غنائية كبيرة أعلن عنها في القريب».

وأضاف لويس حول تصويره كليب جديد قائلا: «لم أفكر بتصوير أغنية «منو انت»، لكن من المؤكد أنني سأختار واحدة من الأغنيتين الأخريين لتصويرها بعد انتهاء فترة العيد، خاصة أن كل واحدة منهما لها لون مختلف عن الآخر، لكنني حتى الآن لم اختر لهما اسماء.