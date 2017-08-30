ناشد المسؤولين تخصيص مسرح غنائي للشباب

أميرة عزام

amira3zzam@

حمد المانع، مطرب وملحن واستاذ في المعهد العالي للفنون الموسيقية، بدأ مشواره الفني في أوائل التسعينيات، حيث أصدر العديد من الألبومات، وواصل نجاحه عبر الاغاني «لا تبتعد ارجوك» و«كلام الليل» و«انسى»، واشرف على العديد من الحفلات الموسيقية، وقام بالمشاركة في احياء الكثير منها داخل الكويت وخارجها، ومؤخرا أطلق أغنية «طلبتك» ويستعد للمشاركة في حفل وطني وتصوير كليب.



فالتقته «الأنباء» للتعرف على جديده:

حدثنا عن اغنيتك «طلبتك»؟

٭ هي من كلمات الشاعر سطام العتيبي ومن ألحاني وتوزيع فيصل هشام والمكس للفنان وليد سلطان وقمنا بالتسجيل في مصر وتركيا، اما الكويت فكان التسجيل لمجيد دشتي.

ما فكرتك لاختيار تلك الأغنية تحديدا؟

٭ رغبنا في تغيير نمط الأغنية وإعطاء روح للإيقاع، فهذا ثاني عمل لي مع الشاعر سطام بعد أغنية «الغياب» حيث كانت بالطابع الكلاسيكي وقد عملت معه سابقا في أربع أغاني مسجلة.

ما الألبوم الأقرب لقلبك؟

٭ كل ألبوماتي لها معزة في قلبي، فالجهد المبذول في كل واحد يختلف عن الآخر وله مذاق مختلف، مثل «كلام الليل» و«موعدي» و«رماني زماني»، وكانت أولى بداياتي مع شركة النظائر ثم شركة رومكو بألبوم «تحياتي» وكلهم اعزهم.

لماذا لا تحصل على دعم من المسارح أو الجهات الوطنية؟

٭ مشاركاتنا بالمسارح والنشاطات دائما تكون من خلال المعهد وفي أكثر الأوقات تكون أكاديمية، فالأغاني التي نقدمها من التراث، وأعمال المعهد فقط، لذا فهذا يفيدنا بالغناء لكنه لا يفيد في نشر أعمالنا الخاصة، فطبيعة الحال لا نغني أغانينا بتلك الحفلات التي تقدم مرتين في العام، ودعمها لا يكون كدعم الحفلات التجارية وجمهورها مختلف.

هل تفكر بإدارة مسرح غنائي للشباب؟

٭ اتمنى وأطمح لهذا المشروع منذ زمن، وفكرت بتنفيذ ذلك كثيرا، وتحدثت إلى بعض المسؤولين لتقديم أعمال هؤلاء الشباب حتى لو بأسعار رمزية، لكن لم تتم تلك الفكرة حتى الآن.

ما جديدك في الفترة المقبلة؟

٭ أشارك بتقديم بعض الأعمال في دار الأوبرا من خلال حفلات شهرية، حيث أعمل كمدرس ومشرف للكورال، ومشاركاتي ستكون موجودة بحسب الحفلات، والتي ستبدأ من الشهر المقبل، وتقدم مرة كل شهر لتكريم الفنانين الكبار والملحنين وسيشارك فيها المطربون الشباب، وتلك الخطوة ستنعش الساحة الكويتية الغنائية، وحاليا لدينا ثلاثة مسارح يتم تأجيرها، فأناشد المسؤولين في مختلف الوزارات أن يخصصوا مسرحا غنائيا للشباب.

ما نوع الأغاني التي ستقدمها بالمستقبل؟

٭ اختصاصنا هو الأغاني الخليجية، وقدمت دويتو مع فنانة أجنبية لكن لا أرغب في تكرار تلك التجربة، وأركز حاليا على الغناء منفردا، وهناك أغنية قادمة باسم «المكان» ومن ألحاني بسرعة منتظمة وبطريقة كلاسيكية تحمل معاني للكلمات، وحاليا اعمل على «طلبتك» ونقوم بالتجهيز لفيديو كليب لأغنية «المكان».