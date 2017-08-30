مفرح الشمري



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بتوجيهات من وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وبتعليمات من الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك، تم تشكيل فريق عمل مشترك لبث البرنامج الاذاعي «مراحب» طوال عطلة عيد الاضحى على شاشة التلفزيون وذلك تحت مسمى «مراحب العيد» من داخل استديو الاذاعة في البرنامج العام وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة 11 صباحا.

العمل المشترك بين قطاعي الاذاعة والتلفزيون له مميزات كثيرة منها يتعرف المشاهد على طبيعة البرامج الاذاعية التي تتطلب جهدا كبيرا من مذيعيها لتصل للمستمعين عكس البرامج التلفزيونية، وهذا التوجه من قبل المسؤولين في وزارة الاعلام يتماشى مع مراحل التطوير التي تشهدها الوزارة في قطاعيها الاذاعة والتلفزيون.

برنامج «مراحب العيد» الاذاعي والتلفزيوني يستضيف العديد من الفنانين والاعلاميين للحديث عن فرحة العيد في الماضي ومقارنته بالايام الحالية بالاضافة الى تلقي اتصالات من المستمعين والمشاهدين.