تعقد المخرجة هالة خليل جلسات عمل تحضيرية لاختيار الأبطال المشاركين في فيلم «نسيم الروح» قبل بدء تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تقوم بمعاينة أماكن التصوير ووضع الخطوط العريضة للعمل.

«نسيم الروح» من تأليف هناء عطية وإخراج هالة خليل وإنتاج إلهام شاهين، وينتمى إلى فئة القصص الاجتماعية، وتدور أحداثه حول تعرض 5 نساء للكثير من الصعوبات في الحياة من خلال تجربة نسائية بحتة.

يذكر أن آخر مشاركات إلهام السينمائية فيلم «يوم للستات» مع المخرجة كاملة أبوذكري والمؤلفة هناء عطية وشاركها البطولة كل من هالة صدقى ونيللي كريم ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوي وإياد نصار وناهد السباعي وأحمد داوود، والفيلم من إنتاجها الشخصي.