اختيار 1982 موفق لأن هذا العام بالذات حققت الكويت العديد من الإنجازات في جميع المجالات

مفرح الشمري

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بحضور رئيس اللجنة الاعلامية لشركة «سنسكيب» الشيخ دعيج الخليفة، أقيم اول من امس حفل افتتاح وعرض خاص لأهل الاعلام والصحافة والفنانين للفيلم الكويتي السينمائي back 2 q8 انتاج مزيد المعوشرجي شركة بن فرناس وإخراج «فريق من الهند» وتأليف مزيد المعوشرجي وبطولة الفنان القدير جاسم النبهان وخالد المظفر وعبدالعزيز النصار وامل العنبري وعبدالله عبدالرضا وخالد احمد وناصر البلوشي ونواف الشمري وعبدالامام عبدالله وآخرون.



تم في بداية الحفل تكريم استثنائي للراحلين عبدالحسين عبدالرضا وغانم الصالح وعلي المفيدي، وذلك لوجود مشاهد لهم في الفيلم مأخوذة من مسرحية «باي باي لندن»، حيث تسلم تكريم الراحل عبدالحسين عبدالرضا الفنان القدير داود حسين وتسلم تكريم الراحل غانم الصالح الفنان القدير عبدالرحمن العقل بينما تسلم تكريم الراحل علي المفيدي الفنان القدير جاسم النبهان، وكان هناك تكريم خاص لمصممه أزياء الفيلم القديرة رجاء البدر.



احداث وقصة الفيلم دارت حول الكويت ما بين الماضي والحاضر من خلال دكتور فيزيائي يخترع سيارة تعود للزمن القديم، تستغل ابنة هذا الدكتور السيارة بعد ان عرفت سرها لتعود بها الى الوراء وتحديدا كويت 1982، ليتهم بعد ذلك والدها الدكتور بسبب اختفائها، ومع انه يعلم بوجودها في ذلك الزمان الا انه التزم الصمت حتى لا يتهم بالجنون لأن الكلام من الصعب فهمه، ابنة الدكتور التي هربت بآلة الزمن للوراء كانت تريد ان تعيد المياه الى مجاريها بين والدتها ووالدها الدكتور بعد ان طلقها «طلقة واحدة» في تلك الفترة، خصوصا بعد ان وجدتها متزوجة من صديق والدها الذي سبب لها المشاكل الكثيرة، ومع مرور الوقت استطاعت ان تعيد المياه الى مجاريها بعد ان ساعدها الشابان عبدالعزيز النصار وخالد المظفر اللذان شاهداها وهي تغادر زمننا الى العام 1982.



رغم الهنات الموجودة في الفيلم من الناحية الاخراجية والحوارات المكررة وبعض «القطات» التي لا داعي لها الا ان الجهد المبذول من الفنانين المشاركين فيه وعلى رأسهم الفنان القدير جاسم النبهان يشكرون عليه ولكن مثل هذه النوعية من الافلام الخيالية تحتاج الى الدقة في التنفيذ اخراجيا وليس الاستعجال حتى يحقق مراده.



اختيار المؤلف مزيد المعوشرجي عام 1982 اختيار موفق، لأن هذا العام بالذات حققت الكويت العديد من الانجازات في جميع المجالات ومن الجميل ان يتعرف عليها الجيل الحالي، ومن تلك الانجازات صعودها لنهائيات كأس العالم كأول دولة خليجية تصعد لهذه النهائيات، ما يعد إسقاطا جميلا من المؤلف خصوصا ان الرياضة حاليا متوقفة لدينا دوليا.