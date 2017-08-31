خلود أبوالمجد

أوضحت الفنانة ريم إرحمة انها لم تتلق حتى الآن ايا من النصوص أو العروض الفنية من قبل أي من المنتجين استعدادا للموسم الدرامي الجديد، أو حتى الموسم الرمضاني، مؤكدة ان من يسأل عن الأسباب هو الجهات الإنتاجية.

هذا، وتشارك إرحمة في بطولة مسرحية «مبروك ما جاكم» أمام الفنانين حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، فهد البناي، مبارك المانع، محمد الرمضان، عبدالعزيز النصار، وهي من إنتاج «لا دو ري»، وقدمت عروضها في عيد الفطر الماضي على خشبة مسرح نادي اليرموك الرياضي في منطقة مشرف، تأليف أحمد العوضي، إخراج عبدالله البدر.

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية من خلال شخصية نورة في مسلسل «اليوم الأسود» الذي دارت أحداثه حول العلاقة بين الإنسان والأيام والعلاقات داخل المجتمع الذي يعيشه المرء من دون أن يدرك أهميتها، مع دخول أشخاص يغيرون في مسار حياتنا من دون أن يعلم ما إذا كان وجودهم هذا نافعا أو لا، وأيضا شاركت في مجموعة من حلقات مسلسل «كان في كل زمان» أمام الفنانة القديرة سعاد عبدالله.