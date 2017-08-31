بدأ المنتج محمد حفظي التحضيرات الأولى للجـــزء الثاني لفيلم «السلم والثعبان»، مشيـــــرا إلــى أن لديه العديد من الأفكـــــار ولكن لم يبدأ في كتابــــة الفيلم ولم يستقـــر على فكرة رئيسية حتى الآن.

حيث أكد حفظي أن الأبطال الرئيسيين وجودهم في العمل يعتمد على قصة الفيلم والخطوط العريضة التي تكون في الجزء الثاني منه، مؤكدا أن السبب الرئيسي لفكرة وجود جزء ثان بعد 16 عاما هو أن الفيلم قريب جدا الى قلبه وحينما كتب فكرة الجزء الثاني على «فيسبوك» كان يهدف لمس التي كانت إيجابية فتحمس جدا لكي يبدأ في المشروع.

ولم يستقر حفظي حتى الآن على الأبطال، حيث يبدأ في الترشيح بعد انتهائه من الكتابة والاستقرار على القصة الرئيسية للعمل، مؤكدا أن العمل لا يضم النجمة حلا شيحة لأنها معتزلة الفن من سنوات.

وعن النجمين أحمد حلمي وهاني سلامة، لا يعلم حتى الآن بأنهما سيكونان هما بطلا الفيلم أم لا، لأن هذا يعتمد على الفكرة الرئيسية التي يستقر عليها حفظي، موضحا أن العمل سيكون مختلفا تماما عن الجزء الأول.

وكانت أحداث الفيلم تدور حول «حازم» الذي قدمه هاني سلامة، و«أحمد» الذي جسده أحمد حلمي «الشابان المستهتران» اللذان لهما العديد من العلاقات النسائية، لكن حياة الأول تتغير بعدما يقابل «ياسمين» والتي جسدتها الفنانة حلا شيحة، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحا كبيرا وقت عرضه من 16 عاما.