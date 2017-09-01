خلود أبوالمجد

بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقه عدد من المسرحيات التي قدمت في عيد الفطر الماضي، قررت شركات الإنتاج القائمة عليها إعادة تقديمها من جديد خلال عيد الأضحى، ليتسنى للجمهور الذي لم يلحق بمشاهدة العروض سابقا الاستمتاع بها.

فيطل علينا الفنان القدير عبدالعزيز المسلم من خلال مسرحية «جنوب أفريقيا» التي ستعرض على مسرح نادي القادسية، وهي من تأليفه واخراجه وبطولته ويشاركه فيها هيا الشعيبي، أحلام حسن، شهاب حاجية، سعيد الملا، عبدالله الباروني، سعاد سلمان، عبدالله المسلم، عبدالله الرميان، علي الفرحان، هاني الطباخ.

حيث أكد الفنان عبدالعزيز المسلم أن عند تقديم العروض في عيد الفطر الماضي لمست أن هناك رغبة جماهيرية في إعادته خلال موسم عيد الأضحى، كما هي أعماله المسرحية السابقة، بالتالي عملنا كفريق واحد أولا على تلبية رغبة جمهورنا العزيز في إعادة عروضنا أمام الجمهور الكويتي والخليجي، خصوصا أن هناك من لم يتسن لهم حضور العروض السابقة، كذلك عملنا على إضافات محددة في العمل. وتعتبر عروضه هي الأضخم، وتغوص في أعماق واقع حياتنا اليومي الذي نعيشه، حيث تسلط الضوء على مشكلات متعددة عبر قالب يمزج بين الطرح الجاد والكوميديا والتشويق، من خلال أحداث وخطوط ومواقف متعددة تحمل في طياتها ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية، وتبرز قضايا كثيرة في الشارع العربي.

وعلى مسرح تنمية المجتمع بالعدان، تقدم شركة «المحار» للإنتاج الفني مسرحية «كلمة السر شرارة»، تأليف عبدالأمير رجب، إخراج علي العلي، بطولة: إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، فرح الصراف، سعود بوعبيد، شهد الكندري، علي الموسوي، شاهين العنزي.

وتحمل المسرحية قيما ورسائل وطنية واجتماعية، عبر قالب من التشويق والإبهار والاستعراض والاغاني الهادفة التي كتب كلماتها الشاعر محمد الشريدة، ولحنها هادي، وصهيب العوضي، الذي قام بالتوزيع الموسيقي إلى جانب منتظر الزاير، سينوغرافيا فهد المذن، الاضاءة والصوت «كندور» العالمية، إضافة إلى طاقم شبابي متخصص.

وتدور أحداثها حول قصة ساحرة تحاول بسط الشر والغطرسة على احدى القرى، حيث تقوم بخطف فتاة طيبة وتحاول استغلالها في نوازع الطمع والشر، إلا انها تجد أمامها تحديا وصلابة في موقف تلك الفتاة، والتي تجد مساعدة من أهل قريتها للعمل على تخليصها من هذه الساحرة الشريرة.

اما شركة «باك ستيج غروب» فتقدم على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية مسرحية «ماما نانا»، تأليف وإخراج محمد الحملي، وبطولة: سماح، محمد الحملي، نورة العميري، عبدالله الخضر، حلا، فرح الهادي، أماني البلوشي، جمال الشطي، مارتينا، عقيل الرئيسي، سعاد الحسيني، مشعل الفرحان، نورة عبدالله، عبدالعزيز السعدون.

«ماما نانا» هو اسم المعلمة الجديدة التي يتم تعيينها في حضانة تبدو وكأنها «حضانة المشاغبين»، وتؤكد عليها مديرة الحضانة ضرورة الحزم مع الأطفال، غير أن «ماما نانا»، التي تشعر بالحب نحوهم، تصر على أن يكون السبيل في التعامل معهم بالحب والمشاركة في خيالاتهم وألعابهم.

بينما تقدم شركة «مركز فن الروان» على مسرح مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك- مقابل سيتي سنتر بالساليمة مسرحية «توتا والقردة شيتا»، تأليف وإخراج نجاة حسين وبطولة نخبة من النجوم منهم: هدى حسين، سحر حسين، منى شداد، أوس الشطي، فرحان العلي، محمد الصحاف.

وتحكي قصة قرية دخل بين اهلها شخص غريب زرع بينهم الخلافات والفرقة والفتنة، بعد ان اوهمهم بوجود كنز في مكان ما خارج القرية دافعا اياهم للبحث عنه، الا ان هدفه الاستيلاء على القرية فينقسم اهل القرية الى فريقين باحثين عن هذا الكنز الموجود في مكان ما في العالم، ومن يستولي عليه سيكون أغنى الأغنياء.

وفي مسرح دار المهن الطبية بالجابرية تقدم لنا شركة «باك ستيج غروب» مسرحية «الكبيرة» تأليف مريم القلاف، إخراج محمد الحملين بطولة انتصار الشراح، محمد الحملي، عبدالله الخضر، نورة العميري، ناصر البلوشي، أحمد بوسيف، جمال الشطي، مارتينا، مشعل الفرحان، عبدالعزيز السعدون، خالد البناو، بدر الرشدان، دانة حسين، وآخرين.

بينما يقدم الفنان حسن البلام مسرحية «مبروك ما ياكم»، تأليف أحمد العوضي، إخراج عبدالله البدر، بطولة حسن البلام وزهرة عرفات وأحمد العونان ومبارك المانع وفهد البناي وريم ارحمة ومحمد الرمضان وعبدالله البدر وعبدالعزيز النصار، وستعرض على مسرح كيفان، وتدور أحداثها عن الواقع المحلي من خلال إسقاطات تراثية بنكهة سياسية، وفكرتها أن يظهر الفنانون على الخشبة وكأنهم أطفال مولودون عمرهم لا يتجاوز الساعات.

ويقدم النجمان القديران طارق العلي وعبدالرحمن العقل على مسرح نقابة العمال بميدان حولي مسرحية «ولد بطنها»، من تأليف بدر محارب، وإخراج عبدالعزيز صفر، بطولة العلي والعقل ومعهما كل من: ميس كمر، خالد العجيرب، مي عبدالله، خالد المظفر، نواف النجم، عبدالله الحمادي، حميد البلوشي وآخرين، وهي من إنتاج شركة «فروغي»، وتتناول قضية اجتماعية في إطار كوميدي، وتدور أحداثها حول شخص تجتمع حوله البطانة الفاسدة الوصولية الانتهازية التي تلتصق به، لكنه يكتشف مآربهم في نهاية الأمر.

كما تعود مسرحية «سالي فتاة الريف» لتقديم عروضها في عيد الأضحى على مسرح تنمية المجتمع في الزهراء، وهي من إعداد هند البلوشي، بمشاركة الكاتب عبدالعزيز القعود، وإخراج يوسف البغلي، ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين هند البلوشي، ومشاري البلام، ومرام، ومحمد العلوي، وعلي الحسيني، وأحمد السعدون، وفرح، وعدد من المواهب الجديدة، ويناقش العمل قصة فتاة تعيش في الريف، وتواجه الكثير من الأحداث والمواقف عبر قالب من الإثارة والتشويق والمغامرة.