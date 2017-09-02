سماح جمال



أكدت مقدمة البرامج فرح بشارة رضاها عن النجاح الذي يحققه برنامج The Vibe عبر أثير اذاعة 88.8 نبض الكويت، وأشارت في حوارها مع «الأنباء» الى انها كانت خائفة في البداية عندما عملت كـ DJ قبل ثلاث سنوات، ولفتت الى ان علاقتها بدأت بالموسيقى منذ أن كانت في السابعة من عمرها، واعتبرت ان الرقابة على الأغنيات الغربية أمر ضروري، خاصة في ظل وجود بعض الكلمات الخارجة، هذا واعتبرات ان Jay Z هو الأكثر نجاحا في الكويت بلا منازع وخاصة بعدما طرح البومه الجديد مؤخرا «4:44»، كما تطرقت بشارة لمحاور اخرى.



وفيما يلي التفاصيل:



ما مدى رضاك عن أصداء برنامجك The Vibe؟

٭ راضية عن النجاح الذي حققه برنامج The Vibe عبر أثير اذاعة 88.8 نبض الكويت في الفترة الماضية، ولكن في نفس الوقت مازلت اطمح لتقديم الكثير في المستقبل، وخاصة ان البرنامج يعتمد بصورة كبيرة على الدخول في تفاصيل الحياة الفنية وحتى الشخصية لحياة ومسيرة الفنانين الذين نتحدث عنهم في حلقاتنا، الى جانب العرض الحصري للألبومات التي تصدر حديثا بالتزامن مع طرحها عالميا، الى جانب الموسيقى التي نصنعها ونقدمها، فواجبنا ليس مجرد عرض للموسيقى، بل خلقها وتعريف المستمعين بلون غنائي جديد قد لا يكون استمع له من قبل، لأن The Vibe اراه بمنزلة وسيلة لزيادة الثقافة الموسيقية ولكن بطريقة مرحة وقريبة من المستمعين، ولذا ليس مقصورا على شريحة بعينها.

هل ستكون هناك فقرات جديدة في The Vibe مع بداية الموسم الجديد؟

٭ بالتأكيد، ونعمل دائما على تطوير البرنامج وستكون هناك فقرات جديدة ومسابقات مع المستمعين الى جانب الضيوف، وأفكار التطوير دائما افكر فيها وكل فريق اذاعة «نبض الكويت 88.8» لنكون دائما عند مستوى توقعات الجمهور.

الكثير من الحلقات تحدثتي فيها عن حياة بعض الفنانين وغصت في تفاصيل دقيقة سواء عن حياتهم أو أعمالهم فكيف تقومين بكل هذا الحصر التفصيلي عنهم؟

٭ علاقتي بدأت بالموسيقي منذ أن كنت في السابعة من عمري، مما كون تراكم من المعلومات وتشبع بأغنيات فنانين المفضلين، ولكن في نفس عندما نتحدث عن فنان لا أعرفه بصورة كافية ابدأ بالتحضير والبحث في حياته سواء الفنية او الشخصية، لأن اغلب الأغنيات الغربية يكون لها انعكاس من حياتهم الشخصية والجمهور يريد التعرف على هذا الجانب.

الكثيرون يعتقدون انك لست كويتية كونك تتحدثين باللغة الانجليزية في أغلب الأوقات؟

٭ أحاول بقدر الامكان التحدث بلهجتي الكويتية حتى يرى العالم ان الفتاة الكويتية قادرة على تقديم هذا النوع من البرامج وبهذه الطريقة، مع العلم أن برنامجي The Vibe ليس تجربتي الأولى، فسبق وعملت في اذاعة 99.7 التابعة لوزارة الإعلام، قبل التحاقي للعمل بأثير اذاعة 88.8 نبض الكويت.

كيف تجدين الرقابة على كلمات بعض الأغنيات التي يتم بثها عبر أثير الإذاعات؟

٭ أؤمن بضرورة وجود الرقابة، خاصة ان هناك بعض الأغنيات التي تكون كلماتها خارجة، ويجب علينا ان نراعي الذوق العام، وشخصيا أقوم بتقطيع الأغنيات قبل عرضها في برنامجي The Vibe، ولكن دون أن تتأثر الأغنية او يشعر المستمع بالانزعاج.

كيف ترين تصاعد ونجاح الكثير من الفنانين الذين كانوا لفترة طويلة underground؟

٭ الكثير من الفنانين وحتى الفرق التي ظهرت مؤخرا مثل Daffy أو Sons of yusuf وغيرهم كانوا يقدمون أعمالهم بنوع من الاستحياء، ولكن اليوم المجتمع بات اكثر انفتاحا وتقبلا ورغبة في استقبال هذا النوع من الفنون مما اتاح لهم الفرصة لتقديم اعمالهم، والنجاح الذي تحققه اعمالهم هو اكبر دلالة على توجه الجمهور، والمفارقة ان الكثير من الفنانين الذين استضيفهم في البرنامج يشعرون بخجل من الظهور الاعلامي للحديث عن أعمالهم، ولكن حتى هذا الحاجز بات يقل تدريجيا.

من الفنان الغربي الذي ترينه الاكثر اقبالا ونجاحا في الكويت؟

٭ Jay Z بلا منازع وخاصة بعدما طرح ألبومه الجديد مؤخرا «4:44» نجاحه منقطع النظير.

هذه النوعية من البرامج دائما ما تلاقي نجاحا كبيرا عندما تقدم على التلفزيون، ألم تفكري في الاقدام على هذه التجربة؟

٭ أحب ما أقوم به و«تو الناس»، وحبي للإذاعة والعمل في الكواليس لأنه فيها نوع من الغموض ويجعلني اقدم ما اريده أكثر، ومازالت هناك المزيد من الأفكار التي اريد تقديمها في برنامجي وخاصة في الفترة المقبلة.

كيف فكرت في أن تصبحي DJ؟ وهل صحيح انك أول فتاة تعمل في هذا المجال؟

٭ (ضاحكة) أجل أنا أول DJ وأحب هذا العمل وبدأت بالعمل فيه منذ ثلاث تقريبا، وجاء الأمر مصادفة بحكم انني اعمل مقدمة برامج غنائية واختار الأغنيات التي اقدمها في برنامجي عبر اثير الإذاعة.

ألا تخافي من أن تقدمي على هذه التجربة؟

٭ بالبداية، كنت قلقة من الأمر وكنت خائفة من ردة فعل المجتمع لهذا العمل، والمفارقة ان الكثيرين في البداية يعتقدون انني لست كويتية ويتفاجأون عندما يعرفون انني كويتية، وسعيدة أنه اليوم باتت هناك الكثير من الكويتيات يقبلون على العمل كـ DJ.

ألم يحدث مواقف تزعجك خلال عملك كـ DJ؟

٭ لله الحمد لا يوجد موقف مزعج لهذه الدرجة، ولكن البعض يحب ان يلتقط صورا بدون استئذان وخاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، واذا حدث هذا الموقف أتحدث مع من التقط الصور وأطلب منه مسحها.