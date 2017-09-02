جولة عالمية بمهرجانات دولية بارزة يقوم بها صناع فيلم «البحث عن أم كلثوم»، للفنانة ياسمين رئيس، حيث يشارك الفيلم بالدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن برنامج أيام فينيسيا، فضلا عن عرضه في الدورة الـ 42 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر، ضمن برنامج سينما العالم المعاصرة.



وتستعد مخرجة العمل شيرين نيشات أيضا للسفر إلى لندن للمشاركة بالفيلم في الدورة الـ 61 من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني، والمقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر المقبل.



فيلم «البحث عن أم كلثوم»، تدور أحداثه حول شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية في مجتمعها الشرقي.



وقد تم تصوير الفيلم في المغرب والنمسا، وهو إنتاج مشترك من شركات ومؤسسات من ألمانيا، النمسا، إيطاليا والمغرب.

ويضع هذا الفيلم الفنانة ياسمين رئيس في تحد كبير وجديد، بعد أن نالت سابقا 6 جوائز عن دورها بفيلم «فتاة المصنع»، للمخرج الكبير الراحل محمد خان، وهي: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ 41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.