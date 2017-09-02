أطلق المطرب اللبناني إيوان أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان «قوية» والتي كتب كلماتها ووضع ألحانها، وقام بتوزيعها محمد عيسى.

وقام بإنتاج الأغنبة شركة مزيكا، وأخرجها شريف فرنسيس، وتم الإعداد لها على مدار 3 أشهر، دارت خلالها مناقشات كثيرة وعقد إيوان عدة جلسات مع محمد جابر مدير التطوير بالجهة المنتجة للوقوف نحو اختيار أماكن التصوير والأفكار التي تتناسب مع الأغنية بالإضافة إلى فريق العمل الذي سيتولى مسؤولية التنفيذ إلى أن تم الاستقرار على تصويرها في اليونان.

والجدير بالذكر أن أغنية «قوية» هي إحدى أغنيات ألبوم إيوان الجديد وهو «يا 100 نورت» والذي سيشهد عودة إيوان إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، وسيصدر خلال الأسابيع المقبلة.