بعد توقف أسبوع يعود كل من عزة مجاهد ومحمد عبدالحافظ لعرض مسرحية «على مهلك انتي وهو»، مرة أخرى على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، على أن يستمر عرضها على مدار 3 أيام متتالية حتى رابع أيام العيد، وكانت أسرة العرض قد أطلقت عدة بوسترات دعائية لأبطاله، للترويج للمسرحية مع الجمهور السكندري.

يقوم ببطولة «على مهلك انتي وهو»، كل من محمد عبدالحافظ وعزة مجاهد وهاني حسن الأسمر ووائل علي وحمادة بركات ومنير مكرم، وندى بهجت، والعرض تأليف حمدي نوار، موسيقى وألحان أحمد رمضان، ديكور وأزياء وائل عبدالله، خدع مسرحية إيهاب جمعة، مؤثرات صوتية كريم نيازي، هيئة الإخراج عبدالنبي فؤاد، محمود كامل، أحمد فتحي، سيد هنداوي تدريب أحمد بامبو وصلاح عليوة، منتج فني خالد سليمان، إنتاج نيازي بهجت ويسري الشرقاوي، إخراج د.عادل عبده.