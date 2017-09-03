دعاء خطاب

رحل عن عالمنا ولم ترحل ذكرياته.. ترك له آثاراً شامخة حتى بعد غيابه.. مازال حاضراً بيننا بالرغم من رحيله



تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لرسالة امرأة عند قبر الراحل الكبير الفنان عبد الحسين عبد الرضا في أول أيام عيد الأضحى كُتب فيها :" ليش تركتنا يا بو عدنان وانت اللي كنت بعد الله تصرف علينا وتساعدنا احنا البنات مع اختي الارملة واولادها الايتام.. الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته ، يا حبيب قلوب الايتام كنت ما تخلي علينا قاصر .. وكافي سؤالك عنا كل شهر وفرحة الايتام باللي تعطينا ياه . لنا الله بعدك يابو عدنان منو يهتم؟ منو يسأل ؟ منو يعطي ؟. الله يغفر لك ويعطيك بقدر نيتك واعمالك الطيبة وحنان قلبك الكبير "

وقد فاضت مواقع التواصل حزناً على رحيل القامة الفنية الكبيرة راسم البسمة وصاحب البصمة التي لا يجرؤ الغياب على طمس ملامحها واستذكروا "بوعدنان" بنشر مقتطفات من اعمالة واقواله الوطنية ودعوا للفنان الفقيد بالرحمة والمغفرة سائلين المولى بجبر غصة قلب كل من فقد عزيزاً .