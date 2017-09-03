خبرة المراسل تكمن في اكتساب الكثير من العلاقات الشخصية

أميرة عزام

amira3zzam@

هبة عبدالرحمن، مذيعة ومراسلة بتلفزيون الكويت بقطاع الأخبار الأجنبية بدأت عملها بالإرسال والتحرير منذ خمس سنوات وهي رئيسة تحرير نشرة الأخبار الأجنبية سابقا وعملت سنتين كمذيعة للأخبار الأجنبية بنفس القطاع.

«الأنباء» التقت المذيعة والمراسلة هبة عبدالرحمن فكان هذا الحوار:

كيف أثر بك عملك في الإعلام؟

٭ تغيرت العديد من الأشياء بعد عملي بتلفزيون الكويت وأكبر ميزة اكتسبتها هي حب الناس فكنت أعمل في مجال مختلف، حيث بدأت كمدرسة لغة إنجليزية لمدة أربع سنوات، ومعرفتي بالناس كانت تقتصرعلى عملي ومنزلي، كل هذا تغير عندما انتقلت إلى تلفزيون الكويت، فالعمل في الإعلام أضاف لي الكثير من الجانب المهني حتى غير من شخصيتي، وأرى أن مهنة التدريس هي الاصعب، وأعتقد أن الذين لا يحبون تلك الوظيفة لا يمكنهم العمل فيها.

ما الذي ساهمت به في مجال الإعلام؟

٭ برنامجنا «Kuwait in 30 minutes» أعطى للناس فكرة كبيرة عن الأنشطة المتواجدة في الكويت، فنحن نسلط الضوء ببرنامجنا المستمر منذ أربع سنوات على كل النشاطات والفعاليات المختلفة التي تقام في الكويت طوال العام، سواء التي تحكي عن التراث الكويتي أو التي تحمل الطابع الغربي، ما ساعد الجاليات الأجنبية في التعرف على الثقافة الكويتية.

هل تعتقدين أن المراسل لديه خبرة أكبر من المذيع؟

٭ الخبرة تكمن في قدرة المراسل من خلال التقارير المنوعة التي يجريها على اكتساب الكثير من العلاقات الشخصية والتعرف على العديد من المعلومات العامة في كل المجالات الحياتية.

هل تواجهين مشكلة بسبب الحجاب؟

٭ في البداية واجهت بالفعل بعض المشاكل بسبب الحجاب، وكانت تواجهني دائما جملة «خبرتك ولغتك جيدتان لكن لو نزعت الحجاب فستكون الأمور أسهل»، هذا جعلني أتأخر قليلا لكن بالوقت الحالي لم تعد تواجهني مشاكل، فالناس عرفتني بالحجاب وتغلبت على تلك المشكلة.