اجتازت نائب رئيس الرابطة وعضو هيئة التدريس في قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.خلود الرشيدي الورشة المتخصصة في فن صناعة العرائس المسرحية التي أقامتها كلية لندن لفنون العرائس بالعاصمة البريطانية.



تعتبر الكلية هي المؤسسة التعليمية العليا المستقلة والوحيدة في المملكة المتحدة المتخصصة في فنون العرائس الأدائية والدمى وخيال الظل.



كما انها تنظم برامج عليا في دراسات ودورات مسرح الدمى والدراما.



وينظم هذه الدورة عدد من المتدربين من جنسيات مختلفة من انجلترا واميركا واسكتلندا ورومانيا بالاضافة الى الكويت والتي مثلتها د.خلود الرشيدي.



يضع اجتياز هذه الدورة التخصصية د.خلود كأول متخصصة في فنون العرائس الأدائية في الكويت تحصل على هذا النوع من التأهيل التخصصي في مجال صناعة العرائس الأدائية، ويأتي ذلك امتداد لتخصصها الدقيق في سينوغرافيا المسرح، حيث تعمل في تدريس مواد تخصصية في السينوغرافيا في قسم الديكور المسرحي.