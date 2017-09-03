أحمد الفضلي

تعرض الفنان والمنتج محمد الحملي لاصابة في القدم اثناء مشاركته في الاعمال الفنية المعروضة حاليا على مسرح دار المهن الطبية في منطقة الجابرية والذي يشهد عرض عملين من انتاج الحملي هما عمل مسرحي استعراضي بعنوان «ماما نانا» وعمل اخر كوميدي اجتماعي يحمل عنوان «الكبيرة».

وكانت اصابة الحملي اثناء مشاركته في مسرحية «ماما نانا» التي باشرت عروضها في اول ايام عيد الاضحى بعد توقفها لفترة ليست بالطويلة والعودة في العيد، حيت انزلقت قدمه اليمنى اثناء مروره فوق منطقة غير مستوية في المسرح ونتج عنها آلام في القدم، لكن الحملي استمر بتجسيد دوره في المسرحية ولم يتوقف حتى انتهاء العرض، حيث لاحظ فريق العمل وجود ورم في قدم الحملي وأجبروه على الذهاب للمستشفى، وهناك تبين اصابته بالالتواء في القدم اجبره على الاعتذار عن المشاركة في عرض مسرحية «الكبيرة» الذي تلى عرض مسرحية «ماما نانا».

الجدير بالذكر ان مسرحيتي «ماما نانا» و«الكبيرة» تشهدان اقبالا جماهيريا كبيرا منذ انطلاق عروضهما بدءا من عيد الفطر الماضي واستمرار العروض لعيد الاضحى، ويشارك في بطولتهما كوكبة من نجوم المسرح الكويتي منهم خلاف المنتج والفنان محمد الحملي الفنانة القديرة انتصار الشراح وسماح وعبدالله الخضر ونورا وغيرهم من الفنانين الشباب.