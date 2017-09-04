أحمد الفضلي

قام منتج مسرحية «مبروك ما ياكم» الفنان حسن البلام بلفته إنسانية فنية بحق الفنان القدير الراحل عبدالحسين عبدالرضا، حيث طلب من جمهور المسرحية وكل طاقم العمل الوقوف دقيقة حدادا على روح بوعدنان قبل بدء العرض الأول للعمل والذي انطلق تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى.

ولاقت هذه الخطوة استحسان كل فريق عمل المسرحية وكذلك الجمهور المتواجد في المسرح الذي تجاوب مع طلب البلام واسترجع معه أعمال الفقيد التي ستظل خالدة في تاريخ التلفزيون والمسرح الكويتي، حيث انهالت أصوات التصفيق من قبل الجمهور فور ذكر البلام لاسم الراحل وطلبه من الجمهور الدعاء له في كل لحظة لكونه كان سببا بإسعاد الملايين في الكويت وخارجها طوال أكثر من 50 عاما.

ومن جانب آخر، يستعد فريق عمل المسرحية لختام العروض المقامة حاليا على مسرح كيفان للاستعداد لجولة خليجية من المقرر ان ينفذها فريق العمل في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توصل البلام لاتفاق مع عدد من المنتجين ومسؤولي المسارح في عدد من دول الخليج لإقامة عروض للعمل في خطوة سبق وان قام بها البلام في أعماله المسرحية التي نفذها في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر ان مسرحية «مبروك ما ياكم» عمل مسرحي كوميدي اجتماعي يضم كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية منهم خلاف منتج العمل حسن البلام كل من احمد العونان والفنانة البحرينية زهرة عرفات وعبدالعزيز النصار وفهد البناي وريم بورحمة وغيرهم من الفنانين الشباب.