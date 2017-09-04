أكدت الفنانة ميرنا وليد أنها تستعد حاليا لطرح أول أعمالها الغنائية وهي أغنية «متلخبطة»، حيث أكدت أن تلك الأغنية جذبتها منذ سماعها من المرة الأولى، حيث تمنت أن تنال إعجاب الجمهور حين سماعها.

أما عن الغناء وطرح الألبومات فأكدت أنها متخذة الغناء كموهبة فقط، بمعنى أنها لا تغني إلا ما يشدها فقط، مشيرة إلى أن مهنتها هي التمثيل.

يذكر أنها كان من المفترض أن تشارك في بطولة فيلم «رحلة العائلة المقدسة»، ولكنه تأجل لأسباب أمنية، خاصة أن تصويره يحتاج إلى أماكن وتصاريح معينة، ومنها منطقة سيناء، وآخر أعمال ميرنا عملين إذاعيين في رمضان الماضي أحدهما مصري والآخر مصري- سعودي، حيث حققا نجاحا كبيرا في الوطن العربي حين طرحهما، بسبب سمو الرسالة التي تحملها هذه الأعمال.