أحمد الفضلي

تلقى الفنان عبدالله الطراروة عددا من النصوص الفنية الخاصة بأعمال متنوعة ما بين أعمال كوميدية ودرامية يتم التجهيز لها من قبل عدد من المنتجين، حيث طُلب الطراروة للمشاركة في هذه الأعمال التي قد ترى النور في الفترة الموسمية أو تؤجل إلى السباق الرمضاني المقبل.

من جانبه، ذكر الطرارة أن النصوص التي عرضت عليه متنوعة وجديرة بالاختيار، وهي نصوص متنوعة ما بين دارما وكوميديا، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم يختر أيا منها، حيث يعكف حاليا على قراءتها بشكل موسع قبل اتخاذ القرار الذي سيراعي فيه جودة النص وحجم الدور الذي سيجسده خلاف الأسماء المشاركة في العمل.

وعن إمكانية اختيار أكثر من نص، ذكر الطراروة خلال حديثه لـ «الأنباء» أنه يحرص على الظهور بعمل موسمي وآخر رمضاني في كل عام، وذلك حرصا منه على عامل «الكيف وليس الكم»، موضحا أن هذه القاعدة قد تتغير في حال عرض عليه ثلاثة أو أربعة نصوص يرى فيها التميز والتنوع فقد يشارك فيها دفعة واحدة.

وفيما يتعلق بأسباب عدم ظهوره في المسرح خلال السنوات الماضية، أفاد الطراروة بأن المسرح حاليا لا يقدم أعمالا ترتقي إلى أن تكون أعمالا مسرحية هادفة كما كان المسرح الكويتي في الماضي فما يقدم حاليا عروض أقل ما يقال عنها إنها عروض متواضعة بعكس المسرح الكويتي في الماضي الذي كان يقدم أعمالا تناقش مختلف القضايا التي تهم مجتمعنا، موضحا أنه يرى الدواوين الكويتية حاليا تناقش القضايا وتمتع روادها أكثر من المسارح.

وأضاف أن تراجع المسرح لا يقتصر على مسرح الكبار فقط بل حتى مسرح الطفل أو ما يسمى بالمسرح الاستعراضي الذي من المفترض ان يقدم أعمالا هادفة تحتوي على رسائل توعوية للأطفال لكننا لم نر ذلك، فالعملية أصبحت تجارية أكثر منها توعوية، موضحا أنه يستثني بعض الأعمال التي تقدم بين الحين والآخر على مستوى مسرح الطفل التي تقدم رسالة توعوية.