أحمد الفضلي

بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا في القلب وانتهائه من المشاركة في بروفات وعروض مسرحية «جنوب افريقيا» مع طاقم عمل الفنان والمنتج عبدالعزيز المسلم، يستعد الفنان شهاب حاجية لتصوير مشاهده في احدث اعماله الكوميدية والمتمثل بالمسلسل الكوميدي الاجتماعي «كنا وصرنا» الذي يجمعه بكوكبة من نجوم الكوميديا في الكويت.

ويشكل العمل الجديد التجربة الاولى لحاجية مع المنتج سلمان نجل الفنان القدير عبدالله الحبيل الذي طلب شهاب للمشاركة في العمل وتجسيد احد ادوار البطولة الى جانب كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان القدير محمد جابر الذي لا تزال مشاركته في العمل معلقة ورهن وضعه الصحي بعد عودته للبلاد من رحلة علاج في تركيا ويشارك في العمل الفنان القدير محمد العجيمي وسعود الشويعي وعماد العكاري وشعبان عباس وسعاد الحسيني وغيرهم من الفنانين الشباب.

وترصد احداث المسلسل الذي كتب نصه سلمان عبدالله الحبيل ويخرجه خالد الربيع العديد من القضايا الاجتماعية التي تشهدها البيوت الكويتية ويتم رصدها بقالب كوميدي عن طريق أبطال العمل الذي يصور حاليا في الكويت وقد يرى النور في الفترة الموسمية او يؤجل الى رمضان المقبل.