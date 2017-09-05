أميرة عزام amira3zzam @ عايدة النجار، معدة برامج ومذيعة كويتية عملت لما يقارب الـ 18 عاما في الاذاعة الكويتية، من يتعرف عليها يعلم جيدا أن بينها وبين الميكروفون قصصا طويلة أشهرها في الدمام حين نطقت مع زملائها خلال الغزو الغاشم بصوت الكويت، وحول مسيرتها وبرامجها التقيناها وكان هذا الحوار:

كيف تأثرت بالإعلام؟

٭ أفادني الإعلام بالعديد من الأشياء، فهو غيّر من شخصيتي وجعلني أحب الحياة وأهتم بالقضايا الإنسانية، وعلمني كيفية التعامل مع الناس بكل فئاتها، فعندما أمسك الميكروفون أشعر بمحبة كبيرة وصداقة من خلال التعامل مع مشاكل الناس وحلها أو بطرح أمور إيجابية.

ما البرامج التي قمت بتقديمها؟

٭ قدمت الكثير من البرامج التي تنوعت بين الترفيهية والحوارية والمنوعة، حتى برامج التخصصية لذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج الموجهة باستثناء البرامج السياسية، لكني قدمت فقرات إخبارية، فكل ما أستطيع تقديمه لخدمة إذاعة الكويت ونهضتها أسعد كثيرا بتقديمه والمساعدة فيه، فهي صوت الدولة الذي يجب أن يظل مسموعا في أي مكان في العالم.

هل لك تجربة تلفزيونية؟

٭ قدمت بعض المقاطع الصوتية للتعليق على الأفلام الوثائقية فقط واستمتعت بالتجربة، فأنا أفضل ميكروفون الإذاعة.

هل هناك أفكار جديدة تستعدي لتقديمها؟

٭ بدأت بالفعل الإعداد للكثير من الأفكار والبرامج التي من المفترض أن يبدأ بثها في الدورة البرامجية المقبلة، ولكن سيتم لإعلان عنها في الفترة المقبلة، وأتشارك فيها في الإعداد برفقة إدارة المنوعات في إذاعة الكويت.

كيف ترين تجربتك في برامج الأطفال؟

٭ على الرغم من حبي الجم للأطفال، لكن صوتي الرخيم يجعلني لا أجد نفسي كثيرا في هذه البرامج الموجهة للأطفال، لكن على الرغم من هذا قدمت فقرات للأطفال ضمن أحد البرامج الذي كان يتناول الأسرة ومشاكلها وما يمكن أن يتعرض له الطفل وكيفية لتعامل معه، وكنا نسلط الضوء على الأطفال الموهوبين والأطفال الذين يواجهون مشاكل في المجتمع، فتناولنا جميع الفئات العمرية.

ما أكثر موقف أثر بك خلال مسيرتك بالإذاعة؟

٭ من أصعب المواقف التي واجهتها عندما كنت حاملا بابنتي وحدث الغزو الغاشم واضطرتنا الظروف للبث من الدمام حفاظا على عدم انقطاع صوت الكويت، فكنا نقدم فقراتنا ونحن نبكي ولا تجف دموعنا من كثرة الألم الذي نعانيه ولا نصدق ما يحدث، وقدمت من خلالها مع الكثير من الزملاء ومنهم الاعلامي يوسف مصطفى، وهذا الموقف لن أنساه ما حييت.

لمن توجهي كلمتك الاخيرة؟

٭ أقدمها لكل إعلامي يعمل في إذاعة الكويت بأنه يجب أن يحرص على أن يقدم أفضل ما لديه لأن الكويت تستحق ذلك، فالعمل في هذا الصرح شرف لأي شخص.