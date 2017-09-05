أحمد الفضلي

يواصل المذيع الرياضي عبدالعزيز عطية استعداداته لخوض تجربة جديدة على مستوى تقديم البرامج الرياضية التي اشتهر بتقديمها في السنوات الماضية من خلال عدة قنوات فضائية منها الوطن والكوت وتميز بها حتى اصبح رقما صعبا في تلك البرامج ويعتبر المذيع الأبرز، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية ومؤخرا خاض تجربة أخيرة في قناة العدالة من خلال المشاركة بتقديم برنامج «عزيز ومبارك» الذي بث في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة ممتازة.

ومن جانبه أكد عطية أن التجربة الجديدة تتمثل بتحد جديد ببرنامج حواري رياضي سيحمل عنوان «الديربي» نتطرق من خلاله أنا وزميلي مبارك الدوسري لكل القضايا الرياضية التي تهم الشارع الرياضي الكويتي بمشاركة كوكبة من المحللين الفنيين كما سنتطرق لتحليل كل المباريات المحلية.

وأوضح عطية ان البرنامج سيقوم بتغطية كل المسابقات المحلية ومناقشة كل الأحداث من خلال مجموعة من المراسلين وتسليط الضوء على كل القضايا الرياضية بشكل جديد ومختلف وباستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال شاشات العرض واختيار المواضيع التي تهم الشارع الرياضي.

وأضاف عطية خلال حديثه لـ «الأنباء» أن البرنامج سيبث عبر قناة العدالة بشكل يومي على امتداد ساعة ونصف من الساعة 12 ونصف إلى الساعة الثانية صباحا إخراج محمد عزالدين وإعداد عبدالله العجمي ويوسف الملا، موضحا أن البرنامج سيضم من 4 إلى 6 محللين يوميا بخلاف وجود ضيوف معنيين بالشأن الرياضي بشكل يومي.

وفيما يتعلق بموعد انطلاق البرنامج أفاد عطية بأن البرنامج سيرى النور اليوم «الثلاثاء» بديكور مؤقت حتى يجهز الديكور الخاص للبرنامج والذي عمل بتقنيات عالية في طور التجهيز له وارتأينا أن نطل على المشاهدين لمواكبة مباراة السوبر وانطلاق الدوري وسيكون الديكور الجديد جاهزا في الموعد المحدد لانطلاق الدورة البرنامجية لقناة العدالة في بداية شهر أكتوبر والتي ستضم ما يقارب الـ 11 برنامجا شاملة ومتنوعة تشمل كل الجوانب السياسية والاجتماعية والفنية بخلاف برنامج «الديربي» الذي سيتكفل بالشأن الرياضي.