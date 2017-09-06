أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «الكويت مركز عربي للنص المسرحي» عن فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف للدورة الثالثة «دورة الفنان غانم الصالح» التي ستقام تحت رعاية د.بدر الدويش الأمين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في السابع والعشرين من مارس المقبل متزامنة مع الاحتفال بيوم المسرح العالمي.

وذكر رئيس اللجنة الفنان محمد الخضر أن اللجنة وضعت عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للمسابقة منها أن يكون المتقدم كويتيا أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وألا يزيد عمره عن 35 عاما، وأن يكون النص باللغة العربية الفصحى مع جواز كتابة الحوار باللهجة الكويتية الدارجة، وأن يتوافق النص مع القواعد الأساسية للكتابة الدرامية، وألا تتجاوز صفحاته الأربعين صفحة من حجم 4 A علما بأن المسابقة مفتوحة للجنسين.

وحددت اللجنة نهاية شهر فبراير 2018 آخر موعد لقبول النصوص، وسوف يتم تشكيل لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وإن تعذر يتم التصويت، بحيث يحصل على الجائزة الأولى والجوائز الاخرى النص الذي يحصل على أغلبية اصوات اللجنة، وستعلن النتائج وتوزع في الحفل الذي يقام في السابع والعشرين من مارس المقبل.