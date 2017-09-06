مفرح الشمري Mefrehs@

أقام خالد وجابر نجلا الفنان القدير محمد جابر المعروف فنيا بـ «العيدروسي» حفل عشاء بمناسبة شفاء والدهما من وعكته الصحية التي داهمته فجأة في تركيا ليدخل أحد مستشفياتها ويجري أكثر من عملية بالقلب تكللت كلها بالنجاح بتوفيق من الله عز وجل ومن ثم دعاء جمهور والدهما في الكويت والخليج.

حفل العشاء أقيم في قاعة الجوهرة بفندق كراون بلازا بمنطقة الفروانية وكان في مقدمة الحضور وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم والأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش ووكيل التلفزيون مجيد الجزاف، وعدد كبير من زملاء دربه منهم الفنان القدير إبراهيم الصلال والفنان القدير محمد المنيع والشاعر القدير بدر بورسلي والفنان جمال الردهان والمخرج محمد السلمان والإعلامي بندر المطيري وسالم العطوان وياسر العماري ونادر الحداد ونواف الشمري ومحمد المواش وشبيب الشريدة ومديرة الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد وصادق بهبهاني وحسين سراب وأحمد عبدالله والفنان سعود الشويعي ومحمد الحملي ودخيل النبهان والمنتج عبدالعزيز الطوالة والمخرج خالد الراشد بالإضافة الى محامية الدولة نجلاء النقي والفنانة الإماراتية هدى الخطيب وعدد كبير من الإعلاميين والقنوات الفضائية وأصدقاء وأقارب الفنان القدير محمد جابر.

أجواء الحفل كانت حبية وودية استذكر فيها الحضور ذكرياتهم مع الفنان القدير محمد جابر وخصوصا الشاعر القدير بدر بورسلي الذي وصف علاقته بـ «أبوخالد» لـ «الأنباء» بعشرة عمر ولا يمكن نسيان تفاصيل هذه «العشرة» التي تحمل بين طياتها الحب والوفاء والإخلاص.

وأضاف: جيل ابو خالد لا يمكن يتعوض وبشوفته اليوم معافى ومشافى «ردت روحي» والله يعطيه الصحة والعافية ويحفظه لأهله.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم ان الفنان القدير محمد جابر يستحق منا كل تقدير واحترام على العطاء الذي بذله في الساحة الفنية الكويتية والخليجية وحضورنا لحفل عشاء سلامته أقل واجب نقدمه، متمنين له الصحة والعافية وطول العمر حتى يستمر بعطائه الفني الجميل.

من جانبه، شكر الفنان القدير محمد جابر كل من حضر حفل العشاء، موضحا ان «هذي مو غريبة على أهل الكويت اللي بالفرح والحزن تلقاهم مع بعض»، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ رمز الوطن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكل الشعب الكويتي من كل مكروه.