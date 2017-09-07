عبدالحميد الخطيب

عبرت النجمة احلام حسن عن سعادتها بالاصداء الواسعة لمسرحية «جنوب افريقيا» التي يعاد عرضها هذه الفترة على مسرح نادي القادسية بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في عيد الفطر الماضي، وقالت احلام: الخلطة السحرية الموجودة فــــي «جنوب افريقيا» والتي جمعت عناصر العمل المسرحي الجماهيري المتكامل، هي سر التفوق والاستمرار والاقبال الجماهيري على المسرحية، كما ان مجموعة السلام الاعلامية الجهة المنتجة لم تبخل ابدا على العمل وظهر في ابهى صورة.

وقالت حسن: «جنوب افريقيا» عادت بمفاجآت كبيرة في محتوى الكوميديا والرعب وفريقها يبذل مجهودا كبيرا لامتاع الجمهور بعمل راق بعيد عن الاسفاف او الابتذال، ملمحة الى ان المسرحية تناقش العديد من القضايا باسلوب شائق وفيها الكثير من الإسقاطات على القضايا الواقعية التي تهم الناس، واستطردت: تعالج «جنوب افريقيا» الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية باسلوب متميز صاغه المسلم في نص يحمل فلسفة مختلفة واخرجه بطريقة جديدة مع استخدام جميع ادوات العمل المسرحي بانضباط كبير وجودة عالية المسستوى، متمنية ان تقدم دائما كل ما ينال اعجاب جمهورها.

يذكر أن مسرحية «جنوب أفريقيا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، وتشارك أحلام حسن فيها إلى جانب المسلم وكل من: هيا الشعيبي، شهاب حاجية، عبدالله الباروني، أمل عباس، عبدالله المسلم، هاني الطباخ، بالإضافة إلى عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل).

من جهته اعتبر الفنان عبدالله المسلم أن هذه المسرحية تعد نقلة مهمة في مسيرة مسرح السلام نظرا لعملية التطوير الكبيرة التي شهدتها سواء في التكتيك الفني والمستوى العالمي في الديكور والسينوغرافيا والمؤثرات أو في الفكر المكتوب في النص وطريقة الإخراج فضلا عن أداء الممثلين، مشيرا إلى أن هذا الحضور الكبير للجمهور جعل العرض أكثر حيوية. وقال: المسرح في الكويت هو واجهة للترفيه لكننا ندرك أن الجمهور الكويتي لا يقبل على عمل فني لا يحمل فكرا مستنيرا أو يغيب عن هموم الشارع، مشددا على أن مسرحية جنوب افريقيا بانوراما فنية شملت كل فنون المسرح.

وألمح الى أن العروض ستظل مستمرة مادام هناك إقبال من الجمهور وان كل العاملين في المسرحية يستقبلون الجمهور في كل عرض بمزيد من الابتكارات والتجديد، لاسيما في أجواء الكوميديا، متمنيا أن يسعد كل من يأتي إلى العروض بما يشاهده على المسرح.