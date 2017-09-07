مفرح الشمري

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بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني، ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، التي تصادف السبت المقبل، انتهى الملحن القدير أنور عبدالله من تسجيل أغنية وطنية بعنوان «صباح يا رمز الوطن» من كلمات الشاعر القدير بدر بورسلي وغناء المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر والمطرب القدير محمد المسباح ونجمة الأغاني الشعبية فطومة.

وعبر الملحن القدير أنور عبدالله عن سعادته بإنجاز هذا العمل الذي تم تسجيله في القاهرة مع المنفذ عدنان عبدالله ومهندس الصوت فهد الحداد، متمنيا ان تنال هذه الاغنية على إعجاب الجميع لأنها تتحدث عن رمز الوطن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأكد الملحن القدير أنور عبدالله ان هذه الاغنية جاءت بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بوزارة الإعلام الشيخ فهد المبارك الصباح، مؤكدا ان هذا التكليف بمنزلة وسام على صدره، وذلك بعد نجاح العديد من الأغاني التي انجزها بتكليف من قبل الشيخ فهد المبارك الحريص على عودة الكبار لإذاعة الكويت والمشاركة في المناسبات التي تنظمها.

وأشار الملحن أنور عبدالله الى ان الاغنية تعتبر «أوبريت وطني» مصغر مدته 6 دقائق، حيث يغني المقطع الاول وهو فن عاشوري المطرب المميز محمد المسباح، بينما تغني النجمة فطومة فن السواحيلي بالمقطع الثاني، ويتصدى المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر للمقطع الثالث بفن الليوة.

وعبر الملحن القدير أنور عبدالله عن سعادته بالتعاون الاول الذي يجمعه مع الشاعر القدير بدر بورسلي من خلال هذه الأغنية الوطنية، مشيرا الى أنه سيكون مدخلا لتعاونات اخرى في المستقبل.

من جانب آخر، ذكر الملحن القدير أنور عبدالله ان الألبوم الجديد للمطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذي يشرف عليه في مراحل التسجيل وتركيب الصوت، حيث سيتضمن الألبوم 6 أغان من كلمات وألحان عدد من الشعراء والملحنين، وسيرى النور في شهر نوفمبر المقبل، وهو من إنتاج وزارة الإعلام.