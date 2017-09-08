العبدالسلام: لدى «ميامي» جدول مليء بالحفلات خلال الفترة المقبلة داخل الكويت وخارجها

عبدالحميد الخطيب

تلبية لرغبة الجمهور وللتنويع والتجديد في الأغاني التي يتم تقديمها، طرحت فرقة «ميامي» عملين غنائيين جديدين، الاول بعنوان «مشكلة» وتم طرحها قبل عيد الأضحى المبارك والثانية تحمل اسم «يكسر الخاطر» وطرحت أمس الاول.

وفي هذا الصدد قال مدير أعمال الفرقة صالح العبدالسلام، في تصريح لـ «الأنباء»: تسعى «ميامي» دائما إلى تقديم كل ما هو مميز لترضي أذواق الجمهور الذي يتابعها في كل مكان، لذلك تم طرح «مشكلة» من غناء خالد الرندي وكلمات وألحان الفنان عبدالله سالم وتوزيع ومكس عبدالله العلي، والحمد لله أصداء الاغنية قوية وتجاوزت نسب الاستماع لها نصف المليون في أيام قليلة.

وتابع العبدالسلام: كما تم طرح اغنية ثانية بعنوان «يكسر الخاطر» من غناء مشعل وكلمات كاظم السعدي وألحان زين العراقي وتوزيع ومكس وماستر لعادل الفرحان، وهي لون غنائي جديد ونتمنى ان تنال إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أن طرح الفرقة لعملين «سينغل» متتاليين كان مخططا له، لاسيما انه يأتي قبل بدء موسم الحفلات الذي يبدأ كل عام في أكتوبر حتى ابريل من العام الذي يليه، وحتى لا يكون هناك تكرار لتقديم نفس الأغاني في كل حفل، مضيفا: لدى «ميامي» جدول مليء بالحفلات خلال الفترة المقبلة داخل الكويت وخارجها وسيتم الاعلان عنها في وقتها.

وعن سبب عدم تقديم الاغنيتين بصوت جميع أعضاء الفرقة والاكتفاء بصوت خالد على احداها والأخرى بصوت مشعل، أجاب: الاغنيتان طرحتا تحت اسم فرقة «ميامي» وليس جديدا ان ينفرد احد أعضاء الفرقة بأغنية تكون بصوته، كما اننا نحاول مواكبة فكر بعض من الجيل الجديد الذي يحب ان يستمع الى مطرب منفرد وليس فرقة، وهذا الأمر يؤكد ما أشرت إليه سابقا بأننا نسعى جديا الى إرضاء جميع الأذواق من جميع الفئات العمرية.

والجدير بالذكر ان كلمات اغنية «مشكلة» تقول: «كثر الغلا يزيد البلا.. بيني وبينه مشكلة.. شسوي فيه انا يا ناس.. ما عاد انا اتحمله.. يا روحي الغلا مو كذا.. ما في شقى وما في ذاى.. واذا انت شايفها كذا.. منه العوض وعليه العوض.. ويا ربي وش هالمشكلة.. قلبي بحبه ابتلى.. والبلا كل البلا.. قلبي لبعده يعترض».

اما «يكسر الخاطر» فيأتي في مقدمتها: «مسكين يكسر الخاطر.. يبي يحاجيني مو قادر.. واذا ما قالها الليلة.. اكيد يقولها باجر.. صراحة لو بقول اسمه.. تظل شفاتي مبتسمة.. قبل ما ينطق بكلمة.. اقوله طيب وتامر».