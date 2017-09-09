عبدالحميد الخطيب

«ROZ باريس» عمل درامي جديد بدأ التحضير لتصويره ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة كوكبة من النجوم منهم: هيا عبد السلام وانتصار الشراح وأحمد السلمان وطيف ومي عبدالله ومحمد العلوي وفاطمة الحوسني وفهد البناي وغيرهم، والعمل تأليف سحاب، وإخراج حمد البدري. ومن المتوقع ان تدور احداثه في اطار اجتماعي مع وجود خطوط درامية متقاطعة تبرز العديد من القضايا الانسانية بطريقة جديدة بعيدة عن التكرار.

وكانت الفنانة مي عبدالله اول من أعلن عن المشاركة في «ROZ باريس»، من خلال نشرها على حسابها بـ«تويتر» لملصق دعائي ظهرت فيه بجانب النجمة هيا عبدالسلام، واكدت في تعليق لها ان المسلسل سيكون جديدا عن اعمالها السابقة، وطلبت من الجمهور ان يدعوا لفريق العمل بالتوفيق، وكتبت مي: «عمل جديد بس هالمرة غير، راح اجتمع مع إنسانة ونجمة لها حب كبير بقلبي هيا عبدالسلام، روز باريس مسلسلنا الجديد، ادعوا لنا بالتوفيق، أحبكم، وشكرا من القلب على المباركة مقدما».

الى ذلك استطاعت مي ان تحقق نجاحا واضحا في عيدي الفطر والاضحى بدورها في مسرحية «ولد بطنها» التي تشارك فيها النجمين القديرين طارق العلي وعبدالرحمن العقل وتعرض على مسرح نقابة العمال بميدان حولي، وتتناول المسرحية قضية اجتماعية في إطار كوميدي، وتدور أحداثها حول شخص تجتمع حوله البطانة الفاسدة الوصولية الانتهازية التي تلتصق به، لكنه يكتشف مآربهم في نهاية الأمر، وهي من تأليف بدر محارب، وإخراج عبدالعزيز صفر، وبطولة العلي والعقل ومي ومعهم: ميس كمر، خالد العجيرب، خالد المظفر، نواف النجم، عبدالله الحمادي، حميد البلوشي وآخرون، وهي من إنتاج شركة «فروغي».

من جانبها حققت هيا تميزا كبيرا في مسرحية «جزيرة كيدزايريا» عند عرضها على مسرح تنمية المجتمع باليرموك في عيد الفطر الماضي وعيد الاضحى المبارك، والمسرحية من تأليف خالد الخشان، إخراج عبدالله البدر، بطولة حمد العماني، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ليلى عبدالله، ميثم بدر، عبدالعزيز بهبهاني، ناصر الدوسري، روان مهدي، بدر العطوان وغيرهم، وانتاج شركة «أرتست» للانتاج الفني.

جدير بالذكر ان من اخر اعمال الفنانة مي عبدالله الدرامية مسلسل «ليش يا جارة»، من تأليف فاطمة الصولة، وإخراج نعمان حسين، وبطولتها بجانب عبدالرحمن العقل وهدى الخطيب وميس كمر وخالد العجيرب ونورا واخرين.

واخر مسلسل لهيا عبدالسلام هو «كلام أصفر» من إخراجها وتأليف مريم نصير، وبطولتها وامامها: فؤاد علي، روان مهدي، وآخرون، وكان من المفترض ان يعرض العمل رمضان الماضي لكنه تأجل، وتتطرق احداثه الى مدى تأثر الأشخاص بكلام المحيطين بهم، بالإضافة الى تأثير الإشاعات والكذب والنفاق على الناس والمجتمع.