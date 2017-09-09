بيروت ـ بولين فاضل

بعد إعلان النجمة نادين نسيب نجيم عن عدم انضمامها إلى الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة» في رمضان المقبل لكونها تبحث عن تحد جديد ومغامرة جديدة، تكشف النقاب عن المسلسل الذي وقعت عقده مع شركة «الصباح» للإنتاج وهو مسلسل «الطريق» عن قصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ فيما السيناريو والحوار للكاتبة ريم حنا والإخراج لليث حجو.

وبعد إعلان نادين أن ثنائيتها مع تيم حسن سوف تتوقف أقله في المدى القريب، تبين أن ثنائيتها في رمضان المقبل سوف تكون مع النجم السوري عابد فهد الذي تقف أمامه للمرة الثانية بعد تجربتهما في مسلسل «لو». وتعقد لهذا الغرض اجتماعات مكثفة بين نادين وعابد وفريق عمل شركة «الصباح» تمهيدا لانطلاق ورشة التصوير.