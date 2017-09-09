سماح جمال

كشف الفنان فهد باسم عبدالأمير عن استعداده للمشاركة في مسلسل «أماني العمر» كمخرج مساعد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي بداية بالنسبة له في مجال الاخراج الذي يفكر في العمل فيه كمخرج مستقبلا، وقال: سأكتفي بالمشاركة كمخرج مساعد في مسلسل «اماني العمر» ولن أشارك كممثل.

من ناحية أخرى، أشار فهد الى أنه قرر المشاركة في مسلسل «حياة» مع المخرج مناف عبدال، لافتا في سياق آخر إلى انه مازال يعكف على كتابة مسلسله الجديد مع صديقه المؤلف محمد الكندري، حيث من المقرر أن يصدر الأخير كتابا قريبا في الأسواق سيتضمن قصة هذا المسلسل، وسيحمل الكتاب اسم «ماذا أسمي هذا الحب؟».