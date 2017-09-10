موهبتي في الكتابة سبقت التمثيل وقمت بتقديم 3 برامج على مدى سنتين في تلفزيون الكويت

بشار جاسم

في قرار مفاجئ ودون سابق انذار قرر الكاتب والمؤلف محمد النشمي الذي كتب العديد من الاعمال الدرامية دخول عالم التمثيل بسبب تلقيه العديد من العروض الدرامية.

واختار النشمي «الأنباء» لكي يعلن دخوله عالم التمثيل، حيث يقول: «دخولي التمثيل اتى نتيجة عشقي لهذا المجال الذي مارسته في طفولتي ومراهقتي في المدرسة وفي معاهد المسرح قبيل ظهوري ككاتب، فموهبتي في الكتابة سبقت التمثيل واظهرتني لاول مرة على الساحة كمؤلف شاب في 2006، وتلقيت عروضا للتقديم التلفزيوني وقمت بتقديم 3 برامج على مدى سنتين في تلفزيون الكويت».

ويتابع: «قدمت كذلك خطوات خجولة في مجال الموديلينغ، فقد كنت الوجه الاعلامي للخطوط الجوية الكويتية خلال السنة الماضية، وقدمت اعلانات لاشهر محلات الاثاث في الكويت، ومنذ ذلك الحين تلقيت العديد من العروض من المخرجين والمنتجين خلف الاضواء بحكم معرفتي واحتكاكي بهم كشخص وككاتب وكمقدم برامج، لكنني كنت ارفض واؤجل الخطوة، الى حين ان يأتي الوقت المناسب وهو الآن بعد ان حققت انجازات مهمة في الكتابة على المستوى الروائي والتلفزيوني، وسأستمر في مزاولة هوايتي ككاتب الى جانب المجال الجديد الذي اقتحمه».

واضاف: «حاليا ادرس اكثر من عرض تلقيته للتمثيل، واتمنى ان احقق خطوات ناجحة في هذا المجال، والعديد من المخرجين والمنتجين والفنانين ايضا طرحوا علي فكرة التمثيل، وانا اتمنى ان اقف مع العديد من النجوم مثل حياة الفهد وسعاد عبدالله وهدى حسين».