عبدالحميد الخطيب

«بدأ موسم الحفلات والاستعدادات جارية لاحياء عدد من المناسبات الخاصة والعامة خلال الفترة المقبلة» هذا ما أكده البحريني محمد الترك مدير اعمال وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة والذي كشف ان شركته «الترك برودكشن» لديها مشاريع فنية جديدة سترى النور قريبا، وقال الترك لـ«الأنباء»: أحيت دنيا حفلا ناجحا الساعات القليلة الماضية في مدينة ليون بفرنسا، ولديها 4 حفلات اخرى حتى نهاية الشهر الجاري، وفي اكتوبر تحيي تقريبا 6 مناسبات مختلفة، مستدركا: يسعدنا دائما التفاعل الكبير من الجمهور العزيز تجاه كل ما تقدمه دنيا، ما يعكس الرابط القوي بينه وبينها المبني على اسس قوية اهمها اختيار دنيا لاغان فيها كلمات والحان ترضي جميع الاذواق، ولدينا خطط جديدة في هذا الجانب سنعلن عنها في حينها وكلها مفاجآت من العيار الثقيل لاسعاد محبي دنيا في كل مكان.

وعن كليب «ارقص» من انتاج «الترك برودكشن» والذي طرح اخيرا عبر موقع «يوتيوب» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز نسب مشاهدته 2 مليون مشاهدة في وقت قصير، قال: الحمد لله يحصد العمل اصداء قوية جدا، وهناك اسباب كثيرة للنجاح اهمها فريق العمل الذي بذل مجهودا واضحا للظهور في افضل صورة، مشددا على اهمية الفيديو كليب في الترويج لاي اغنية، واردف: لا يمكن ان ننكر اهمية تصوير الاغنية وتقديمها في قالب تمثيلي لتجد طريقها بسرعة الى قلوب الناس وهذه سياستنا في كل اغنية نطرحها.

وأغنية «ارقص» من كلمات توفيق المغربي، ألحان بدر مخلوقي وتقول كلماتها: «يلا معانا نغير جو ونستانس ولا نبالي.. ويلا عسانا ديما نشطين وفرحانين والمود عالي.. نرقص خليجي ولا عراقي ولا وحده ونص.. شويه من المغرب ولا دبكة خلنا نرقص.. دان دان دانا كل شي معانا ولعها ولع الدنيا ولعانه.. انسى همومك وعيش يومك ماحد يلومك ياغزالي.. وش فيها يعني لا غنيتي خلي صوتك عالي عالي.. سمعني سمع واطرب الناس يا حبيب.. من كل فن طرب خلك هنا قريب.. يلا يا دي جي اجا دورك خذنا للجو الشبابي.. ولعها ولع باغي نرقص باغي ندردك مع احبابي.. رقص عنود وعيشه واحلام وحتى فاتي.. جاسم ونايف خالد وحتى حمودي».

والجدير بالذكر ان موضوع كليب اغنية «ارقص» يتناول قصة شابة طموحة مبتدئة في مجال الغناء، يساعدها حبيبها ويحاول جاهدا ليوفر لها كل ما تحتاجه لتحقق حلمها حتى تصل إلى النجومية.