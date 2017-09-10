عبدالله عبدالرسول: مسرحنا الشبابي العربي يشهد تطوراً كبيراً بجهود المسرحيين الشباب

مفرح الشمري

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في ضوء الاستعدادات والتحضيرات لإقامة انشطة مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، والذي ستنظمه الهيئة العامة للشباب، خلال الفترة من 15 الى 26 الشهر المقبل، اعلن رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول أنه تم تشكيل اعضاء اللجنة الفنية لمشاهدة العروض المسرحية العربية المشاركة في المهرجان، والتي ستكون مهمتها الاشراف الفني على العروض المسرحية العربية المشاركة بالمهرجان، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من: د.عبدالله العابر رئيسا، والمخرج القدير حسين المفيدي المشرف الفني العام للجنة الفنية، وعضوية كل من د.نورة العتال، د.ابتسام الحمادي، د.ايمن الخشاب، المخرج علي الحسيني والمخرج يوسف الحشاش.

وقال عبدالرسول: تم الانتهاء من اعداد كافة اللوائح الفنية المنظمة لأعمال المهرجان، ومنها اللائحة المنظمة لقواعد وإجراءات المسابقة الرسمية داخل المهرجان للدول العربية المشاركة، وكافة استمارات المشاركة والبيانات الفنية، حيث تم تعميمها على كافة الاشقاء في الدول العربية، وتم الانتهاء من اللائحة المنظمة لعمل اللجنة الفنية المشاهدة لعروض المهرجان، كما تم الانتهاء من اللائحة المنظمة لعمل لجنة التحكيم بالمهرجان والتي تضم نخبة من المسرحيين الكويتيين والعرب، كما قال بأنه يتم حاليا استقبال طلبات المشاركة من الدول العربية الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مضيفا: الكويت ستستضيف نخبة من المسرحيين من عالمنا العربي، للمشاركة في فعاليات المهرجان دعما لجهود شبابنا المسرحي العربي، وحرصت الدول العربية على المشاركة في هذا المحفل المسرحي العربي الكبير الذي سيقام على أرض الكويت، بصفتها رائدة للحركة الثقافية والفنية على مستوى عالمنا العربي، لافتا الى ان الهيئة العامة للشباب سخرت كافة الامكانيات والجهود لانجاح هذا الحدث.

كما أكد رئيس مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي أنه بدأت الاستعدادات والتحضيرات لإقامة الاحتفالية المسرحية الكويتية العربية لحفل افتتاح مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، وقال: الاحتفالية ستبرز المكانة المميزة لتاريخ الحركة المسرحية الكويتية، ويصاحبها دور وأهمية مسرحنا العربي، والعمق والأثر الكبير لدور المسرح بشكل شمولي ومكانته الفنية والحضارية التي حققها المسرح العربي على مدى التاريخ لإبراز القيمة الحقيقية لمكانة الفنان والمسرح بصفتهما حالة تنويرية ضرورية لرفعة الحضارات والأمم والاوطان.

واثنى المخرج عبدالله عبدالرسول على التعاون والدعم الكبير من وزارة الاعلام ممثلة بتلفزيون وإذاعة الكويت، وكافة وسائل الاعلام لوضع الاستراتيجية الاعلامية المصاحبة لفعاليات مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، مؤكدا على دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودعمه وتوفير كافة الامكانيات لإقامة هذا الحدث المسرحي الكويتي العربي، بالإضافة الى وزارة الداخلية التي سخرت كافة امكانياتها الأمنية لإنجاح هذا الحدث المسرحي العربي، مشيدا بدور كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة التي تم التنسيق معها لتضافر الجهود لدعم المهرجان بكافة الجوانب والمجالات.

واختتم المخرج عبدالله عبدالرسول تصريحه الصحافي قائلا: مسرحنا الشبابي العربي يشهد تطورا كبيرا بجهود المسرحيين الشباب الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تأصيل المسرح كرسالة بشرية إنسانية استكمالا لمسار وتاريخ رواد التنوير من المسرحيين العرب الذين أرسوا قواعد العمل المسرحي العربي بكافة مجالاته.