القاهرة ـ محمد صلاح

الفنانة نهى عادل تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت الأحمر» بطولة أحمد السعدني، داليا مصطفى، ريهام حجاج، عبدالعزيز مخيون، رباب ممتاز، هاني عادل، ومن تأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف، وتجسد شخصية «اسرار» فتاة الليل التي تلتقي احمد السعدني وتكون محور احداث المسلسل.

المعروف ان نهى تألقت في دراما رمضان الماضي بمشاركتها بثلاثة اعمال هي مسلسل «عشم إبليس» مع عمرو يوسف، و«هربانة منها» مع ياسمين عبدالعزيز ومصطفى خاطر، والمسلسل الاذاعي «شطة هندي» مع أحمد حلمي ومنى زكي، كما قدمت مسلسلات «سقوط حر» مع نيللي كريم، و«هبة رجل الغراب» مع ناهد السباعي، وهي مطربة بدار الاوبرا، وقدمت العديد من عروض الاوبرا الشهيرة، كما عملت كمقدمة برامج «شارع الفرح» على قناة ابوظبي.

ونهى عاشقة للحيوانات وتعتبر ان اهم ما يشغلها في حياتها تربية واقتناء الحيوانات لذلك يمتلئ منزلها بالكلاب والقطط والعصافير والسلحفاة، وتنوي اقتناء تمساح وفهد صغير، وترتبط بصداقة قوية مع الثعابين الضخمة والاسود والنمور.