عبدالحميد الخطيب

كشف المخرج علي العلي عن انه يخطط لتنفيذ ثلاثة مشاريع فنية سترى النور في اقرب وقت ممكن، وقال: اجهز هذه الفترة لبرنامج سيعرض على «يوتيوب» من اخراجي وهو ثقافي منوع يتناول مواضيع اجتماعية عديدة تهم الناس.

وتابع العلي في تصريح لـ«الانباء»: للاسف نشاهد السلبيات يوميا في حياتنا، وبرنامجي يعزز الايجابية فقط ويسلط الضوء على كل ما هو مميز ومفيد للمجتمع في كافة المجالات، وفي كل حلقة ستكون هناك اشياء جديدة، لافتا الى انه رشح الفنان عصام الكاظمي لتقديم البرنامج لما يتمتع به من كاريزما جميلة محببة لدى الجميع، مضيفا: الآن نحن في عصر التكنولوجيا واصبح اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي منبرا مهما لعرض الافكار ومناقشة القضايا المختلفة التي تهم الناس، واتمنى ان نجد طريقنا الى قلوب الجمهور بهذا البرنامج.

وأردف: كما اباشر كتابة نص مسرحي اعمل عليه منذ سنتين للمشاركة به في المهرجانات المسرحية، وهو نص ضخم يشارك فيه اكثر من 35 فنانا وبعيد عن التقليدية، بالاضافة الى خطة ثالثة لعمل مسرحي للعيد في العام المقبل اجهز له من الآن، معبرا عن سعادته بالاصداء القوية والنجاح الذي حصدته مسرحية «كلمة السر.. شرارة» التي عرضت في عيدي الفطر والاضحى وسط اقبال جماهيري كبير، وقال: النجاح يحملني مسؤولية والتركيز في الاعمال المقبلة لتكون في افضل صورة ممكنة ارضاء للجمهور المتعطش للفن الراقي وهنا اشكر جميع المشاركين في المسرحية على جهدهم الواضح والذي اوصلنا الى ما نصبو اليه من تميز.

وتطرق العلي الى فيلمه السينمائي «ملامح» وقال: انتهيت من مرحلة المونتاج وقريبا سأعلن عن خطة عرض الفيلم داخل وخارج الكويت، موجها الشكر لجميع فريق العمل على المجهود الذي بذلوه، وواصل الشكر لوزارة الشباب لدعمها اللامحدود للافكار الشبابية الكويتية، مشيرا الى ان لديه مفاجآت قادمة في هذا الجانب.

والجدير بالذكر ان المخرج علي العلي يستكمل هذه الفترة دوره في المسلسل الاذاعي «الكويت والعمل الانساني» لكن كممثل والمسلسل من اخراج غادة السني.