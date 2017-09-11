مفرح الشمري وكونا

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى الفنان ابراهيم الصلال اثر العارض الصحي الذي ألم به ودخل على اثره المستشفى، سائلا سموه المولى، جل وعلا، أن يمن عليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرته الفنية الرائدة لتقديم الأعمال المتميزة والمبدعة للحركة الفنية الكويتية.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى الفنان الصلال، متمنيا سموه له سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

وكان الفنان الصلال قد نقل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الأحمدي بعد اصابته بجلطة في الرأس، زال خطرها بعد العناية الطبية التي تلقاها من أطباء المستشفى.

«الأنباء» تواصلت مع «ابوخالد» الذي طمأن جمهوره في الكويت والخليج بان حالته الصحية حاليا مستقرة، شاكرا الهيئة الطبية في المستشفى على متابعة حالته المرضية أولا بأول. و«الأنباء» تتمنى من المولى، عز وجل، الشفاء العاجل للصلال ليعود الى بيته وجمهوره سالما معافى.